Especialistes de la Universitat de València investigaran nanomaterials per a combatre la plaga de la mosca blanca

El grup d’investigació Redolí, de la Universitat de València, ha rebut una ajuda de cent mil euros per al projecte Nano-Bt, que estudia millorar nanomaterials per a combatre la plaga de la mosca blanca. Aquesta plaga afecta més de 420 espècies vegetals a la Península i transmet seixanta virus distints.

La mosca blanca (Bemisa tabaci) és un insecte que colonitza i afecta des de fa anys diferents cultius hortícoles i ornamentals. Pot prosperar i reproduir-se sobre múltiples plantes hoste al llarg de tot l’any en aquelles àrees on habita. Entre altres, provoca el virus de l’arrissat groc de la tomata (TYLCV), el de les venes grogues del cogombre (CVYV) o el virus de la clorosi de la tomata (ToCV). Per això, és l’objectiu principal dels tractaments insecticides actuals, que ha generat l’aparició de resistències.

Cada vegada és més difícil fer front a aquesta plaga amb els compostos utilitzats actualment. A més, amb els efectes previstos del canvi climàtic i l’increment de la temperatura mitjana, es preveu un augment de la població de Bemisa tabaci en el futur.

El microorganisme més reeixit utilitzat com biopesticida és el Bacillus thuringiensis (Bt) i representa una important alternativa als insecticides químics actuals. D’altra banda, el desenvolupament de la tecnologia nanomètrica ha suposat una revolució en diferents àmbits, podent-se utilitzar la seua interacció amb molècules biològiques per a modular la seua activitat. Els nanomaterials tenen un gran potencial per a ser l’element central d’una nova família de productes amb capacitat per a disminuir l’afecció de la mosca blanca.

El projecte Nano-BT busca desenvolupar una família de nanomaterials que continguen la proteïna Bt per a lluitar contra la mosca blanca. El projecte està cofinanciat per FEADER, Generalitat valenciana i Ministeri d’Agricultura. També participen com a socis AVA-ASAJA.

Els investigadors de la Universitat de València són Loles Garcerá (Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física), Pablo Gaviña (Departament de Química Orgànica), Pedro Amorós (Departament de Química Inorgànica) i com a investigador principal José Vicente Ros (Departament de Química Inorgànica).