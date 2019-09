Especialistes debaten demà sobre la realitat i el futur de l’Arxiu Valencià del Disseny

Connect on Linked in

La Universitat de València organitza aquesta tertúlia dijous 19 (19 hores) a la Facultat de Geografia i Història, on es conserven les donacions documentals

Expertes i experts es reuniran a la Facultat de Geografia i Història, al Campus de Blasco Ibáñez, aquest dijous (Sala Palmireno, 19 hores) per a debatre i reflexionar sobre la realitat actual i el futur de l’Arxiu Valencià del Disseny (AVD), en una tertúlia organitzada per la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport, i la Fundació General de la institució acadèmica.

El col·loqui comptarà amb la participació dels tres donants de fons a l’Arxiu: els dissenyadors Vicent Martínez, Lola Castelló i Manuel Lecuona; el codirector de l’AVD, Xavier Giner; i el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria, que estaran moderats pel degà de la Facultat, Josep Montesinos.

En la tertúlia també estaran presents dissenyadors gràfics i creatius com ara Patricia Bolinche i Kike Correcher, així com representants de les institucions integrants del projecte de l’Arxiu: Universitat de València, Generalitat Valenciana i Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD), i de l’Ajuntament de València; a més de professorat i autoritats acadèmiques.

Aquest debat es produeix en el marc de la designació de València com a Capital Mundial del Disseny 2022 per la World Design Organization, concedida per primera vegada a una ciutat espanyola, i de la convocatòria dels Premis Nacionals d’Innovació i Disseny 2019, represa després de set anys, que podrien lliurar-se l’any que ve a València, seu de l’European Design Festival i els European Design Awards en 2020. D’altra banda, aquesta setmana –del 17 al 20 de setembre– està tenint lloc la València Disseny Week, un esdeveniment organitzat per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana des de fa una dècada.

L’Arxiu Valencià del Disseny és un projecte que va arrancar en març del 2018 amb la constitució del grup de treball format per la Universitat, la Generalitat i l’EASD, sota la direcció de la professora Ester Alba. Un any després (el passat mes de març), la Universitat va acceptar la donació dels fons documentals dels dissenyadors valencians Manuel Lecuona, Lola Castelló i Vicent Martínez, els quals es van dipositar a les instal·lacions de la Facultat de Geografia i Història.

Gestionat per la Universitat de València, mitjançant la seua Fundació General, l’Arxiu Valencià del Disseny ha estat creat amb els objectius principals de difondre i facilitar l’accés als seus fons a través de la seua digitalització i consulta en línia; proporcionar documentació original al personal investigador sobre el disseny per a analitzar els processos de creació, producció i difusió; i aplicar els resultats de l’activitat investigadora per a realitzar publicacions i exposicions a partir dels fons de l’Arxiu, posant-los en valor i consolidant així el disseny com a camp d’estudi.