Especialistes en Psicologia de la Universitat publiquen un llibre sobre la síndrome de desgast ocupacional

La Unitat d’Investigació Psicosocial de la Conducta Organitzacional (UNIPSICO), grup d’investigació de la Universitat de València, ha publicat un llibre coordinat per Pedro R. Gil-Monte, catedràtic del Departament de Psicologia Social, amb un programa d’intervenció per al tractament i la prevenció de la síndrome de cremar-se pel treball (burnout), també conegut com a síndrome de desgast ocupacional. Es tracta d’una malaltia tipificada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com un problema de salut derivat del treball.

El llibre Prevención y tratamiento del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout): programa de intervención és resultat d’un projecte d’investigació finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO, Ref. PSI2013-48185-R). El programa d’intervenció té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida laboral dels treballadors i les treballadores des dels principis de la Psicologia de la Salut Ocupacional, i ha demostrat la seua eficàcia en intervencions prèvies.

Aquest programa s’ha dissenyat per a millorar diferents facetes psicològiques de l’individu (emocions, cognicions i actituds), comportaments disfuncionals i trastorns psicosomàtics relacionats amb el treball. En el programa s’apliquen un conjunt de tècniques de caràcter cognitiu-conductual, juntament amb altres tècniques per a fomentar els processos d’interacció social d’una manera saludable en el treball, com l’entrenament de grups per a millorar el suport social i la negociació del rol en entorns laborals, a més s’inclou entrenament en tècniques de relaxació.

La pràctica regular d’aquestes tècniques psicològiques i psicosocials permet aconseguir estats psicològics més saludables, disminuir els problemes psicosomàtics i millorar la interacció amb altres persones en el lloc de treball, en la vida personal i en la vida familiar. Els beneficis del programa no incumbeixen només persones amb problemes derivats de l’estrés laboral, també poden beneficiar-se les persones i les organitzacions que desitgen promoure la salut laboral i previndre els riscos psicosocials en el treball.

La síndrome de cremar-se pel treball (burnout) ha sigut inclòs en el CIE-11, classificació internacional de malalties publicada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), com un problema de salut derivat del treball. Per a l’OMS es tracta d’un problema de salut resultat de l’estrès crònic en el lloc de treball que no s’ha manejat amb èxit.

Com a coautors del llibre han participat Ángel Martínez, professor del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València; Ester Grau-Alberola, professora de la Universitat Internacional de La Rioja i integrant d’UNIPSICO; Cristina Aguilar, psicòloga clínica; Hugo Figueiredo-Ferraz, professor de la Universitat Internacional Valenciana i membre d’UNIPSICO i Bruno Ribeiro, professor de la Universitat de Múrcia.

Pedro R. Gil-Monte és director de la Unitat d’Investigació Psicosocial de la Conducta Organitzacional (UNIPSICO) (http://www.uv.es/~unipsico/). La seua investigació se centra des de fa més de 30 anys en l’estudi de la síndrome de cremar-se pel treball (burnout), en la qualitat de vida laboral i en la prevenció dels riscos psicosocials en el treball. És autor de més de 200 publicacions científiques sobre aquests temes. Entre els premis i lesmencions honorífiques rebudes se li han atorgat el reconeixement de la Universidade Federal da Paraíba per la seua contribució significativa a la producció científica internacional i pel desenvolupament d’un instrument per a l’avaluació de la síndrome de burnout o la distinció de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (SCHIPTO) per la seua trajectòria i contribucions a la formació i investigació en l’àmbit de la Psicologia del treball i de les organitzacions. Com a Director d’UNIPSICO ha rebut la “Distinció 2014 a la realització de treballs de recerca en prevenció de riscos laborals” de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).