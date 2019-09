Especialistes en Xylella fastidiosa posen en comú a València els últims avanços en la detecció de la plaga

Connect on Linked in

La Xarxa Iberoamericana per al control de Xylella fastidiosa (CYTED-IBER-XYFAS) organitza aquest dimarts 17 a la Casa de la Ciència de València una jornada en què es presentaran els últims avanços en la detecció del bacteri Xylella fastidiosa. L’acte està organitzat per l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, centre mixt de la Universitat de València i del CSIC, així com l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries.

En la sessió participaran especialistes en la detecció d’aquesta plaga procedents del Brasil, Argentina, Costa Rica, Itàlia, les Illes Balears i València. Així, Edson Bertolini, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, al Brasil, analitzarà la presència de Xylella en cítrics i unes altres plantes. Per la seua banda, Raquel M. Haelterman, de l’Institut Nacional de Tecnologia Agropecuària d’Argentina, tractarà l’impacte d’aquesta plaga en les oliveres.

Carlos Alonso Chacón, del Centre d’Investigació en Malalties Tropicals de la Universitat de Costa Rica, tractarà l’afecció d’aquest bacteri en el seu entorn; Maria Saponari (Institut de Protecció Fitosanitària Sostenible d’Itàlia), el protocol europeu de diagnòstic; i Diego Olmo (Laboratori Oficial de Sanitat Vegetal de les Illes Balears) explicarà el reconeixement de símptomes i protocols d’acció contra Xylella. Sergio Cubero, de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, parlarà de la detecció d’aquest bacteri mitjançant sensors remots.

La jornada de dimarts és la primera activitat de la xarxa IBER XYFAS realitzada en el marc del Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament (CYTED), creat pels governs de països iberoamericans amb la finalitat de promoure la cooperació en ciència, tecnologia i innovació per al desenvolupament.

La Xarxa IBER-XYFAS està coordinada per Juli Peretó, catedràtic en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València i vicedirector de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio, UV-CSIC). Està formada per un consorci de 32 grups d’investigació acadèmics, empreses i institucions amb competències agronòmiques (com l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries o els corresponents serveis de sanitat vegetal de la Generalitat Valenciana, el Govern Balear o la Diputació General d’Aragó), pertanyents a 10 països (Argentina, Brasil, Costa Rica, Espanya, els Estats Units d’Amèrica, Guatemala, Itàlia, Mèxic, Portugal i Xile).

El consorci IBER-XYFAS també proposa sensibilitzar la ciutadania en general i el sector agrari en particular sobre les malalties, fins ara incurables, causades per aquest bacteri que ataca nombrosos cultius de gran importància econòmica, incloent els ametlers, les oliveres, la vinya, els cítrics i una gran varietat de fruiters. Segons Juli Peretó, “l’arribada d’aquest bacteri a Europa és recent, i és interessant compartir coneixements i experiències amb països que conviuen amb aquest patogen, com el cas del Brasil, per a desenvolupar un sistema de vigilància que facilite la presa de decisions per part dels governs”.