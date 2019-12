Esport convoca per tercer any 300.000 euros en ajudes per a projectes esportius singulars

Connect on Linked in

Aquesta subvenció permet desenvolupar iniciatives úniques que difonen valors positius per mitjà de l’esport i ajudar els esportistes valencians a participar en reptes singulars al marge de les competicions oficials

La convocatòria es pot consultar en el ‘Diari Oficial de la Generalitat’: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/26/pdf/2019_12367.pdf

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat per tercer any consecutiu les ajudes destinades a projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física. Aquesta línia de subvencions està pensada per a desenvolupar iniciatives que difonen valors positius per mitjà de l’esport, així com per a facilitar la participació dels esportistes valencians en reptes singulars al marge de les competicions oficials.

Igual que en les dues convocatòries anteriors, l’edició de 2020 manté la dotació de 300.000 euros en subvencions que s’invertiran en projectes singulars que busquen per mitjà de l’esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats del territori valencià.

El director general d’Esport de la Generalitat, Josep Miquel Moya, destaca que aquestes ajudes “són clau per a ajudar a complir els somnis dels esportistes valencians de participar en reptes esportius”.

Així, entre els beneficiaris de la convocatòria d’enguany estan el pilot valencià Dani Albero, la primera persona en el món amb diabetis tipus 1 en participar en la carrera del motor més dura del món, el Ral·li Dakar. També s’han beneficiat d’aquests tipus d’ajudes l’atleta Elvira Cebrián per a participar en els XII Jocs Mundials de Trasplantats; la ciclista M. José Silvestre per córrer les proves de resistència de les 24 hores en bicicleta de Le Mans i Nürburing, o Juan Damasceno Llorca, per fer l’Ironman Hawaii, la màxima competició internacional d’aquesta modalitat d’esport extrem en la qual en menys de 17 hores s’ha de fer una marató de 42,2 km, nadar 3,86 km i pedalejar 180 km en bicicleta.

Igualment, aquestes ajudes han fet possible que el pilotari d’Orba Sacha Kruithof viatge a Nova York i es convertisca en un ambaixador valencià del joc de la pilota en disputar el torneig King of the Courts de la modalitat de ‘one wall’ junt amb 170 jugadors internacionals més.

Pel que fa als projectes esportius singulars que transmeten valors positius i que ja han tingut el suport d’Esport de la Generalitat, Moya destaca “la primera carrera solidària Ciutat de València pel TDAH, el Congrés Internacional d’Escacs Educatius o el documental ‘Maneres de viure’ de la Fundació Llevant UE, una aposta per la inclusió en l’esport en què es mostra el dia a dia de deu esportistes amb diversitat funcional d’aquest club valencià”.

Doble línia d’ajudes

Les ajudes es divideixen en dos tipus. En primer lloc, amb una partida de 250.000 euros, estan aquells projectes singulars que busquen incidir positivament sobre la ciutadania per mitjà de l’esport. Cada una de les iniciatives seleccionades en aquest apartat rebrà entre 1.000 i 25.000 euros.

Aquests projectes engloben activitats i hàbits saludables, valors positius, mediambientals, congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d’aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.

En segon lloc, i amb una reserva de 50.000 euros, estan els projectes per a la participació i representació directa en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats degudament legalitzades, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials. En aquest cas cada projecte seleccionat rebrà entre 1.000 euros i 10.000 euros com a màxim.

Aquestes ajudes les podran sol·licitar persones físiques, empadronades en un municipi valencià, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que duguen a terme projectes singulars en matèria d’esport i activitat física.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2020, i cal recordar que la petició d’ajudes s’ha de fer exclusivament per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).