Esport de la Generalitat avança en la coordinació de la candidatura perquè València siga seu de la Lliga Professional de Futbol Femení

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat una reunió de coordinació amb l’Ajuntament de València, la Diputació de València, els clubs i la Fundación Trinidad Alfonso per a avançar en el desenvolupament del full de ruta de la candidatura perquè València esdevinga seu de la Lliga Professional de Futbol Femení.

El director general d’Esport de la Generalitat, Josep Miquel Moya, s’ha reunit amb la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé; representants dels clubs valencians i de la Fundació Trinidad Alfonso per a coordinar el full de ruta a seguir i el desenvolupament del projecte de candidatura.

El director general, Josep Miquel Moya, ha explicat que “després de presentar formalment la nostra voluntat d’optar a ser seu, ara cal posar-se a treballar per a elaborar un bon projecte de candidatura”, i ha continuat: “Des del departament que dirigeix el conseller Marzà, ja estem en contacte amb el Consell Superior d’Esports per tal d’estar preparats per a tindre un projecte sòlid de cara al procediment de selecció que establisca la direcció de la Lliga Professional de Futbol Femení.”

En aquest sentit, des del departament del conseller Vicent Marzà, s’ha establit aquesta reunió amb les institucions i els clubs de futbol valencians per tal de configurar i determinar el treball conjunt de desenvolupament d’una candidatura que, segons Josep Miquel Moya, “aspira fer valdre les instal·lacions que hem oferit perquè acullen la seu, com és el Centre de Tecnificació del Complex Esportiu de la Petxina; la capacitat logística de comunicacions i d’acollida com una ciutat com la de València; l’ingent treball que estem duent a terme des de la Generalitat i la FTA amb la marca ‘Comunitat de l’Esport’; i la capacitat que tenim de convertir el nostre territori en un punt d’ancoratge de difusió de l’esport femení. Ja vam aconseguir acollir esdeveniments importants com el recent Eurobàsquet Femení i també serem referent del Mundial d’Handbol Femení”.

Des de la Fundación Trinidad Alfonso, Julián Lafuente, ha valorat que “la idea de llançar aquesta candidatura ens sembla una extraordinària idea. A València hi ha una gran tradició de futbol femení i considerem que no podia plantejar-se una seu millor. Des de la Fundación Trinidad Alfonso secundarem decididament aquesta iniciativa per a continuar demostrant que estem en la ‘Comunitat de l’Esport’”.

Per part seua, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé ha explicat que “continuem treballant perquè València puga ser seu de Lliga Professional de Futbol Femení. València continua apostant per la igualtat professional en l’esport en totes les seues disciplines i especialment en el futbol femení. El treball conjunt de totes les institucions públiques al costat dels clubs esportius valencians i fundacions com la Fundación Trinidad Alfonso és essencial per a aconseguir l’objectiu de ser la seu de la Lliga”.–