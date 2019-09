Esport de la Generalitat participa en la Setmana Europea de l’Esport

Print This Post

València, Castelló de la Plana, Alacant i Gandia ofereixen una multitud d’activitats amb instal·lacions esportives gratuïtes, jornades de portes obertes, exhibicions i competicions per a tot el públic

Amb el lema ‘#BeActive’ es promou l’activitat física i l’esport entre els valencians per a millorar els seus hàbits quotidians

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport s’ha adherit a la commemoració de la Setmana Europea de l’Esport amb la celebració de diferents activitats esportives durant aquests dies a les ciutats de València, Castelló de la Plana, Alacant i Gandia. Aquesta iniciativa pretén apropar l’esport, l’activitat física i els hàbits de vida saludable a tota la societat.

La cinquena edició de la Setmana Europea de l’Esport arriba amb el lema ‘#BeActive’, amb quatre punts d’enfocament que són l’entorn educatiu, el lloc de treball, les activitats a l’aire lliure i els clubs esportius o centres de condicionament físic, ja que són els llocs principals on els ciutadans poden millorar els seus hàbits i estar actius.

Esport ha impulsat i coordinat les diferents iniciatives esportives que tenen lloc durant tota la setmana a València, Castelló de la Plana, Alacant i Gandia, treballant colze a colze amb els ajuntaments per a oferir un ampli ventall d’activitats esportives, educatives i formatives relacionades amb l’activitat física.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha donat les “gràcies a les ciutats valencianes i a les regidories d’Esports dels ajuntaments participants en la Setmana Europea de l’Esport per promoure l’esport i l’activitat física en tots els ciutadans sense distingir per l’edat, el gènere o la capacitat física. Hi ha moltes formes d’estar actiu i volem apropar-les a la gent”.

En l’àmbit estatal, el Consell Superior d’Esports ha escollit per a aquesta edició un total de cinc autonomies referents en la setmana #BeActive, entre les quals es troba la valenciana per la seua implicació i el nombre tan elevat d’activitats i esdeveniments programats.

Multitud d’activitats a València, Castelló de la Plana, Alacant i Gandia

En aquesta cinquena edició, quatre grans ciutats valencianes s’han sumat al moviment #BeActive amb una multitud d’activitats esportives per a tot tipus de gent.

La ciutat de València, en el tercer any de participació, ofereix fins al pròxim 30 de setembre una programació extensa per a tot el públic, amb activitats lliures i dirigides totalment gratuïtes, a més de 40 instal·lacions esportives. A més, la nit del dissabte 28 de setembre tindrà lloc la BeActiveNight a la plaça de l’Ajuntament.

La BeActiveNight és una gran festa de l’esport que es prolongarà des de les 18.00 fins a la 01.00 de la matinada, amb activitats tan diverses com dansa, ioga, pilates, ‘body combat’, ball cubà, etc. i amb sorpreses i música en directe al mateix centre de la ciutat.

En l’enllaç següent es pot consultar tota la informació i programació d’activitats de la Setmana Europea de l’Esport al municipi de València: consultar ací.

A Castelló de la Plana es fan durant tota la setmana jornades de portes obertes en diferents esports com l’atletisme, el patinatge o el bàsquet amb la col·laboració dels clubs de la ciutat. El dissabte 28 de setembre es concentra el gruix d’activitats a Castelló, amb la BeActiveNight al Patronat Municipal d’Esports, en què es podran practicar diferents esports gràcies a les classes magistrals de zumba, ‘body combat’, ioga, ball esportiu o una exhibició de tenis de taula.

A més, diferents clubs de la ciutat es reuniran al mateix punt per apropar diferents esports als més menuts a través d’una zona esportiva infantil amb activitats relacionades amb el bàsquet, el voleibol, el tenis de taula, l’esgrima i els escacs.

D’altra banda, la ciutat d’Alacant també albergarà l’esdeveniment esportiu de la BeActiveNight a l’avinguda de Maisonnave a partir de les 18.30 hores amb activitats totalment gratuïtes. La programació del dia 28 de setembre està composta per partits de bàsquet 3×3, ‘street voley’, tenis de taula i activitats ‘fitness’ com zumba, ‘body combat’, ball esportiu i ioga. Per a més informació: consultar ací.

Per últim, la ciutat de Gandia també s’ha volgut sumar a la Setmana Europea de l’Esport amb multitud d’activitats esportives repartides pels punts neuràlgics de la ciutat. Els carrers i les places de la ciutat acullen exhibicions de gimnàstica rítmica, karate, ‘kick-boxing’, billar, capoeira, esgrima, patinatge artístic, voleibol, bàsquet al carrer, ball, natació sincronitzada, pilota i atletisme.

Mentre que el dissabte 28 de setembre, amb la BeActiveNight, se celebrarà la Gala Especial de Karate a escala autonòmica, una exhibició d’enduro al circuit Salvador Sanchis i la jornada final del Campionat Autonòmic de Voleibol. A més, hi haurà competicions escolars, professionals i estatals de rugbi, ball esportiu i billar, respectivament.