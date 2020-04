Esport destina vora mig milió d’euros a les federacions esportives participants en ‘Esport a l’escola’

Connect on Linked in

Esport de la Generalitat augmenta en un 17 % la subvenció destinada a les 19 federacions esportives participants en aquesta edició del programa

Les unitats didàctiques programades a partir de la suspensió de classes presencials s’estan adaptant per a realitzar-les en línia gràcies a la col·laboració del professorat i els tècnics de les federacions

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la resolució de subvencions a federacions esportives participants en el programa ‘Esport a l’escola’ d’aquest curs escolar, una iniciativa que permet acostar la pràctica de fins a 19 modalitats esportives a l’alumnat d’entre els 10 i els 13 anys. Es pot consultar la resolució en l’enllaç següent: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2848.pdf.

Esport de la Generalitat ha destinat a les federacions esportives valencianes un total de 467.840 euros (un 17 % més que en l’edició passada) per a dur a terme el programa ‘Esport a l’escola’ i difondre entre l’alumnat valencià l’atletisme, els escacs, l’handbol, el bàdminton, el beisbol, l’esgrima, l’hoquei, el judo, l’orientació, el pàdel, el rugbi, el salvament i socorrisme, el tenis de taula, el triatló, el voleibol i els esports adaptats. Com a novetat d’aquesta edició, se sumen al programa les federacions de karate, frontenis i tir amb arc.

L’objectiu de la proposta és fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i la divulgació de modalitats esportives en l’àmbit escolar, i formar, al mateix temps, els adolescents en hàbits saludables i en educació en valors a través de diferents unitats didàctiques impartides pels tècnics de les federacions.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha assenyalat que “el treball conjunt entre Esport i les federacions valencianes permet que el programa ‘Esport a l’escola’ continue creixent i arribe enguany a més de 25.000 alumnes de la ‘Comunitat de l’esport’”.

“Davant de l’actual situació de confinament, les unitats didàctiques previstes per a aquestes setmanes s’estan adaptant per a realitzar-les de manera telemàtica gràcies a la col·laboració del professorat i les federacions, que estan fent un gran esforç per a seguir la programació i que l’alumnat valencià seguisca practicant esport a les seues cases”, hi ha afegit Josep Miquel Moya.

Aquest programa es dirigeix a les escoles i els instituts que han integrat l’esport com a eix principal del seu projecte pedagògic, els anomenats centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE).

Cal destacar que en els últims dos cursos la implantació d’aquest programa en el conjunt del territori valencià ha augmentat un 9,4 % pel que fa a la participació de l’alumnat i un 10,5 % quant al nombre de centres, ja que s’hi han sumat 15 més i ha augmentat de 143 a 158. També s’han augmentat les unitats didàctiques fins a les 1.584 d’aquest curs 2019-2020 i el nombre de federacions esportives beneficiàries de les subvencions per a desenvolupar el programa ‘Esport a l’escola’, ja que n’ha sumat tres més i ha arribat a un total de 19 modalitats diferents.