Esport i el Col·legi Oficial de Psicologia ofereixen suport psicològic als esportistes valencians

Esport ofereix suport en línia a través dels serveis mèdics del Centre de Tecnificació d’Alacant per a esportistes d’elit, mentre que el PROAD del Consell Superior d’Esports dona suport psicològic a esportistes d’alt nivell

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana ha habilitat un servei telefònic d’atenció primària amb 15 professionals de psicologia esportiva

Davant de la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia de la COVID-19, Esport de la Generalitat ha incrementat esforços per a seguir oferint suport psicològic en línia als esportistes valencians en aquests moments tan difícils, una mesura que ara s’amplia gràcies a la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV).

Aquesta iniciativa del COPCV, que posa a disposició un servei telefònic amb 15 professionals de psicologia esportiva, permet que el suport psicològic a esportistes d’elit s’amplie també a entrenadors, àrbitres, jutges, directors esportius i familiars d’esportistes, els quals comparteixen les mateixes inquietuds que els esportistes davant de la suspensió de totes les competicions esportives. L’atenció psicològica es du a terme en el telèfon 960 450 232.

La nova línia de suport psicològic se suma a l’atenció en línia que ofereix Esport a través dels serveis mèdics del Centre de Tecnificació d’Alacant per als esportistes d’elit valencians, i també la que ofereix el PROAD del Consell Superior d’Esports (CSE) per a esportistes d’alt nivell, molts d’aquests greument afectats per l’ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio que s’havien de disputar aquest estiu.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha destacat que “l’acompanyament psicològic és clau en aquesta situació per als esportistes d’alt nivell, que tenen moltes inquietuds i preguntes que encara s’han de resoldre. El confinament i la incertesa provoquen estrés i poden afectar l’estat d’ànim, per això els serveis de suport psicològic que posem a l’abast dels esportistes valencians, amb la col·laboració del COPCV i el CSE, se centren en una atenció primària que els ajude a combatre l’ansietat mentre segueixen entrenant i cuidant l’alimentació durant el confinament”.

A més, des de la declaració de l’estat d’alarma s’estan duent a terme una sèrie d’actuacions per a afavorir la comunicació entre entrenadors i esportistes mitjançant els serveis de suport a l’esportista. En aquest sentit, s’està treballant directament amb esportistes dels centres de tecnificació mitjançant sessions en línia en les diferents àrees dels serveis: psicologia, nutrició, preparació física i recuperació de lesions. També s’han enviat unes pautes a seguir, recomanacions i alguns consells per a mantindre la motivació i la calma en aquests moments excepcionals.