Esport incrementa l’import de les beques academicoesportives per a l’any 2020

L’import d’aquesta línia d’ajudes augmenta fins als 400.000 euros, un 14 % més que en la convocatòria anterior, en què van ser becats un total de 341 esportistes d’elit valencians

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 22 de juliol de 2020

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les beques academicoesportives per a esportistes d’elit del territori valencià per a l’any 2020 per tal que puguen compaginar el rendiment acadèmic amb l’esportiu. La convocatòria publicada en el DOGV es pot consultar en l’enllaç següent: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/01/pdf/2020_5020.pdf

Esport ha incrementat enguany l’import d’aquesta línia d’ajudes fins als 400.000 euros, un 14 % més que en la convocatòria anterior, en què van ser becats un total de 341 esportistes d’elit valencians, 156 dones i 185 homes. Les beques tenen una dotació econòmica que oscil·la entre els 500 i els 2.500 euros.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha assenyalat que “l’increment progressiu del pressupost d’aquestes beques ha permés concedir més beques a joves esportistes valencians i arribar a més esports diferents cada any. Amb aquestes ajudes donem suport i aportem les eines necessàries per a contribuir al creixement personal, acadèmic i esportiu dels esportistes valencians més joves”.

Aquestes beques tenen com a finalitat ajudar els i les esportistes d’elit valencians a sufragar, en part, les despeses ocasionades pels estudis i la formació acadèmica com a incentiu econòmic a la formació, en consideració als resultats esportius, les exigències de la preparació i el fet de representar un model per a la joventut.

Així, per a poder optar a la beca és necessari ser esportista d’elit de nivell A o B, inclosos en les llistes d’esportistes d’elit publicades des de l’1 de gener de 2019, i que no hagen perdut aquesta condició. Un altre dels requisits és que els sol·licitants complisquen com a màxim 26 anys durant el 2020, i estar en possessió de la llicència en vigor corresponent d’una federació esportiva valenciana.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 22 de juliol de 2020. La sol·licitud es podrà presentar per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://sede.gva.es, en l’apartat d’ajudes, beques i subvencions en el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o s’hi accedirà directament a través de l’enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2045. Així mateix, la sol·licitud també podrà presentar-se en paper, preferentment al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.–