Esport informa de la suspensió d’esdeveniments esportius i del tancament de les instal·lacions esportives

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquesta mesura s’aplicarà des de hoy 13 de març fins que hi haja una nova resolució, en el moment en què es valore que la disminució del risc sanitari justifique deixar-les sense efecte o reduir-ne l’abast.

La Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació enfront del Coronavirus ha acordatmesures excepcionals per a esdeveniments de caràcter esportiu, de titularitat pública i privada, a la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19.

L’extensió de la malaltia Covid-19, la facilitat de contagi i les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat, que aconsellen evitar qualsevol esdeveniment massiu, fan necessari que s’implanten mesures excepcionals en esdeveniments en què es produïsca afluència important de persones perquè hi ha més risc d’exposició i transmissió del virus.

Una vegada valorada l’actual situació, i tenint en compte que es confirma el risc de propagació del coronavirus, és procedent avançar un grau més en l’adopció de mesures preventives dirigides a frenar o pal·liar el risc de contagi o de transmissió. Per tant, s’han decidit el tancament de les instal·lacions esportives públiques i privades valencianes, així com la suspensió de tota l’activitat esportiva de qualsevol àmbit des de hui 13 de març fins que hi haja una nova resolució, en el moment en què es valore que la disminució del risc sanitari justifique deixar-la sense efecte o reduir-ne l’abast–