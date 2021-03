Esport promou l’estudi ‘Dona i esport: gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat’

Connect on Linked in

El document ha estat elaborat per un grup d’investigació en el marc de la Càtedra d’Estudis Esportius de la UPV

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha intervingut en la presentació de l’estudi promogut per la Conselleria amb el títol ‘Dona i esport: gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat’. A l’acte també ha assistit el director general d’Esport, Josep Miquel Moya.

Aquest estudi ha estat elaborat en el marc de la Càtedra d’Estudis Esportius, creada per la Conselleria en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València. El grup d’investigació que ha realitzat aquesta radiografia està integrat per Antonio Santos Ortega, Arantxa Grau Muñoz i David Muñoz Rodríguez.

La secretària autonòmica, Raquel Tamarit, ha volgut explicitar que “cada dia és el 8 de març per a nosaltres. Com bé explicita l’estudi, no n’hi ha prou a adoptar la terminologia de la igualtat de gènere en l’esport, incorporar-la a les normatives i esperar que es produïsquen canvis automàtics”. Tamarit ha afegit: “L’empoderament de les dones és una bona notícia, però difícilment s’aconseguiran avanços si els canvis no provenen dels dos gèneres. Una mirada més reposada i crítica de l’empoderament de les dones en l’esport no pot esquivar la reflexió de fins a quin punt aquest empoderament arriba a reduir la masculinitat estructural, que segueix operant en l’esport, i fins a quin punt es continuen produint bosses importants de dones que no ho tenen tan fàcil per a empoderar-se i queden al marge de complir la norma d’activació esportiva”.

El document realitza una radiografia dels principals problemes detectats pel que fa a l’esport femení en totes les franges d’edat. Alhora, també explicita models de bones pràctiques que ja s’estan duent a terme com a alternativa a les situacions que s’hi detecten i, finalment, articula propostes concretes, algunes de les quals ja s’han aplicat des de la Conselleria d’Esport, com la de promoure més presència femenina en els òrgans de direcció, cosa que obliga a un mínim d’un 40 % de cada gènere en les juntes directives. D’aquesta manera, si en 2017, les dones membres de les directives de les federacions valencianes eren el 14 %, en 2019 passaren a ser el 43 %.

Raquel Tamarit ha comentat també que “un dels puntals bàsics de gestió d’Esport de la Generalitat consisteix justament a promoure i garantir la pràctica esportiva per part de les xiquetes i les dones; fer que més dones practiquen esport; visibilitzar i crear referents de dones esportistes; i promoure entre nosaltres, les dones, disciplines esportives excessivament masculinitzades”.

En aquest marc, Tamarit ha recordat que des de la Generalitat “estem treballant fermament per atraure esdeveniments esportius femenins de primer nivell i, ara com ara, cal tindre molt present el calendari en clau de dona que tenim al nostre territori: l’Eurobasket Femení, el Campionat del Món d’Handbol, el Preolímpic d’Handbol o l’Internacional Softball Woman Tournament; a més d’altres que ja tenen una certa tradició com, per exemple, la Setmana Ciclista”.