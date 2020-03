Esport universitari Esport augmenta en més d’un 30 % les ajudes per a fomentar l’esport universitari i el CADU

Connect on Linked in

Esport destina un total de 200.000 euros per a seguir impulsant l’esport a les universitats valencianes i donar suport al Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (CADU)

La presentació de la sol·licitud es farà en la seu electrònica de la Generalitat fins al 31 de març de 2020

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria de subvencions destinades a fomentar l’esport universitari i contribuir a l’organització del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (CADU) en la temporada 2019-2020. Tota la informació es pot trobar en el següent enllaç del DOGV: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2123.pdf.

Amb aquesta finalitat, Esport hi destina enguany un total de 200.000 euros, xifra que suposa un 33 % més que en la convocatòria del 2018-2019, i en dos anys s’ha doblat l’import de la subvenció respecte a la quantia de la temporada 2017-2018.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar l’esport en les universitats valencianes i donar suport a les despeses organitzatives i les que ocasione la participació dels diferents equips universitaris en les competicions de la totalitat de modalitats esportives convocades dins del CADU.

El director general d’Esport, Josep Miquel Moya, ha destacat “l’aposta que es realitza des d’Esport per a impulsar l’activitat física i l’esport a les nostres universitats, un bressol important de grans esportistes que compaginen la formació acadèmica amb la competició. La sintonia entre les universitats valencianes i Esport permet impulsar any rere any el CADU i la pràctica esportiva a les universitats gràcies a subvencions com aquesta”.

Les universitats valencianes amb equips participants en el CADU poden sol·licitar aquesta línia d’ajudes fins al 31 de març de 2020 per mitjans electrònics. Per a això, s’accedirà a l’apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en https://sede.gva.es, i es buscarà en l’àrea d’ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o s’hi accedirà directament mitjançant l’adreça d’Internet següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3011.