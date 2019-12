Esportiu Agility Almussafes recull huit medalles a Alquerías del Niño Perdido

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les proves, organitzades per la Reial Societat Canina Espanyola, es van celebrar el passat cap de setmana en la localitat castellonenca



El Club Esportiu Agility Almussafes arrasa de nou en un campionat oficial. El passat cap de setmana l’entitat va copar els primers llocs de la classificació gràcies als excel·lents exercicis realitzats pels seus representants. El torneig, organitzat per la Reial Societat Canina Espanyola en les instal·lacions del Club d’Agility Zampican d’Alquerías del Niño Perdido, va concloure amb un total de 8 medalles per als d’Almussafes.



El dissabte 30 de novembre, Javier Garrote i Chloé van ser primers en la categoria standard grau 1 i Isabel Gimeno amb Tattoo van aconseguir la mateixa posició en categoria mini grau II. En eixa mateixa categoria, Miguel Sanz i Can van ser segons. Durant la mateixa jornada, Eva Grau i Artax es van adjudicar la plata en categoria midi grau II.



Ja el diumenge 1 de desembre, Javier Garrote i Chloé van repetir victòria en categoria standard grau 1, als qui els van seguir en eixe mateix apartat Adrián Casañ i Tarzán, que van ser segons. En categoria mini grau III Nacho Jordan i Sweet van aconseguir superar a tots els seus rivals, mentre que en categoria mini grau II Isabel Gimeno i Tattoo van signar un segon lloc.



En aquesta convocatòria, en la qual la jutgessa italiana Sandra Deidda va ser l’encarregada d’avaluar els exercicis, Javier Garrote va aconseguir el seu ascens a G II.