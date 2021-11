Esports al barri arriba este cap de setmana a Benimàmet amb activitats per a tota la família

Print This Post

En l’esdeveniment també s’homenatjarà l’esportista paralímpic Ricardo Ten, abanderat espanyol a Tòquio 2020, originari d’este barri de València

El programa Esports al barri torna a estar en marxa després de quasi dos anys de parada i demà dissabte, dia 27 de novembre, arriba al barri valencià de Benimàmet. L’esdeveniment es desenvoluparà en les pistes poliesportives del Parc Lineal, entre les 11 i les 14 hores. La iniciativa, organitzada per la Fundació Esportiva Municipal, pretén fomentar l’activitat física entre les famílies, així com donar a conéixer l’oferta d’activitats esportives de la ciutat, a través de diverses activitats.

El projecte Esports al barri va estrenar-se en 2020, però la crisi sanitària de la covid-19 va interrompre el seu desenvolupament. No obstant, en esta temporada 2021-2022 es recupera el programa que, a banda de Benimàmet, recorrerà els diversos barris de la ciutat fins novembre de 2022.

Activitats per a totes les edats

La jornada de dissabte comptarà amb activitats, dirigides a xiquetes i xiquets, de karate, pàdel, waterpolo, hoquei o handbol. A més, l’àrea recreativa per a menors que s’equiparà al Parc Lineal inclourà, entre altres, una pista de rugbi de xicotetes dimensions i un tauler d’escacs gegant.

La participació és totalment gratuïta i oberta, inclús a xiquetes i xiquets menors de cinc anys, per als quals s’han preparat també activitats de psicomotricitat.

Malgrat que part de la programació d’Esports al barri està pensada per a menors, qualsevol persona pot sumar-se a l’esdeveniment. L’objectiu d’esta iniciativa és també involucrar tot el veïnat, per això, s’instal·larà un escenari on, d’11 a 13 hores, es duran a terme diverses classes dirigides obertes a tota la població.

Homenatge a Ricardo Ten

L’acte de dissabte també servirà per a homenatjar l’esportista paralímpic Ricardo Ten, originari del barri de Benimàmet, que enguany va ser abanderat de la delegació espanyola als jocs de Tòquio. L’homenatge a l’esportista se celebrarà en el mateix Parc Lineal, a partir de les 18.30 hores i comptarà amb la intervenció, entre altres, de la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, i el director de l’equip de ciclisme adaptat Hyundai Koryo Car.

Ricardo Ten (València, 1975) fa més de 25 anys que és un referent de l’esport adaptat. Amb huit anys, un accident li va fer perdre els dos braços i una cama. Tanmateix, Ten mai va allunyar-se de l’esport. Ha practicat, entre altres, BTT, tenis de taula, natació, bàsquet, futbol o esquí.

La seua carrera com a esportista professional comença a despuntar l’any 1995, amb la seua primera convocatòria per a les seleccions nacionals de natació i tenis de taula. Prompte va començar a brillar en natació, disciplina en la qual ha aconseguit la major part dels seus èxits: 13 Campionats d’Europa, 7 Campionats del Món i 7 medalles olímpiques (3 d’elles, d’or).

A partir de 2017 decidix provar-se en el ciclisme. De nou, l’esportista destaca ràpidament. Actualment, pot enorgullir-se de comptar amb dos bronzes, tres plates i cinc ors en Campionats Mundials i d’haver tornat de Tòquio 2020 amb una medalla de bronze en la prova de velocitat per equips.