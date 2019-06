Esquerra Unida d’Alzira insta l’Ajuntament a reprendre el projecte de rehabilitació de la Casona de la Murta, subvencionat amb 450.000 euros amb fons europeus

Connect on Linked in

Des del col·lectiu d’EUPV-Alzira s’insta a l’equip de govern que reprenga el projecte de rehabilitació de la Casona de la Murta i creació de l’Aula Natura i centre d’interpretació del patrimoni natural i històric. Des de l’Oficina de Projectes Europeus, regidoria gestionada per Esquerra Unida, es va aconseguir una subvenció de 450.000 euros de fons FEDER per a aquest projecte i que el termini finalitza el novembre. Cal dir ja s’havia fet la coordinació inicial per part dels tècnics municipals per a rehabilitar la Casona de la Murta com a un centre d’interpretació del paratge i del monestir i com a Aula Natura, que posa en valor un dels principals atractius que té la nostra ciutat.

Això no obstant, aquesta iniciativa no figura entre els objectius que s’ha marcat el nou govern, malgrat les gestions que va fer EU i haver aconseguit fons de la Unió Europea i la Generalitat Valenciana. Igualment, sorprén que l’alcalde, Diego Gómez, que ha reclamat ajudes i implicació d’altres administracions en aquesta nova legislatura, no haja représ un projecte en el qual es va comprometre i va assistir a l’acte de lliurament de les ajudes, i que posa en valor el nostre patrimoni com és la Murta, és un dels llocs més visitats de la nostra ciutat i a on es realitzen diversos tallers d’ocupació i mediambientals.

Des d’Esquerra Unida instem a Diego Gómez i l’equip de govern que pose en marxa el projecte i no es deixe perdre aquesta ajuda, a més de donar un pas per a rehabilitar part del nostre patrimoni històric i natural.