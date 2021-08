Esta setmana continuen els tractaments per al mosquit tigre a Alzira

Connect on Linked in

Des de demà, dimarts 10 d’agost, fins a dijous 12, es realitzarà el tractament per a pal·liar la presència del mosquit a la nostra ciutat. L’empresa Lokímica revisarà, com s’ha fet mensualment des d’abril, tots els embornals i les zones d’acumulació d’aigua i zones verdes. Com és habitual, els mesos de temperatures més altes s’incrementa la proliferació d’estos insectes, és per això que des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira es treballa per previndre la presència de mosquit tigre i mosca negra amb una programació periòdica de fumigacions. De fet, el passat mes d’abril començaren els tractaments mensuals als quals se sumen les actuacions puntuals en cas d’avís i també a la fumigació aèria que es va fer sobre el Xúquer.

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha manifestat que, “és el moment de reforçar la vigilància a les nostres cases i revisar les zones on es puga reproduir el mosquit tigre, com desaigües dels aires condicionats, plantes o zones d’acumulació d’aigua junt a les piscines”. L’edil també ha explicat que en cas que es detecte presència de mosquits tigre, es pot comunicar mitjançant la bústia de la ciutadania, a la Clau o enviant un correu electrònica a sanitat@alzira.es. Cal indicar en quina zona ho s’ha detectat i des de la Regidoria s’avisarà a l’empresa Lokímica perquè es revise”.

La ciutadania també pot col·laborar per frenar la proliferació d’estos insectes; Cal evitar els recipients que puguen acumular aigua estancada (poals, cendrers, plats de plantes…), mantindre els nivells de clor adequats a les piscines, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per degoteig, renovar diàriament l’aigua dels abeuradors dels animals i tirar aigua als albellons setmanalment.