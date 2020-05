Esta setmana es farà el tractament aeri contra la mosca negra a Alzira

Connect on Linked in

Alzira comença el tractament contra la mosca negra amb fumigació aèria al llarg de tot el riu a partir de demà, 28 de maig.



L’any passat la presència d’insectes es va reduir significativament amb este tractament aeri, per això de cara a l’arribada de les altes temperatures s’ha tornat a gestionar mitjançant la Mancomunitat de la Ribera esta campanya de tractament contra la mosca negra amb el qual es podrà arribar a diferents llocs de difícil accés per mitjans terrestres.



Després de la petició a la Conselleria, la setmana passada experts de la Universitat de València van visitar l’entorn per a estudiar en quin punt estaven les larves i si era convenient fer el tractament ja o havíem d’esperar.



“El problema que tenim a la nostra ciutat és que la mosca negra pot volar entre 30 i 40 kilòmetres i Alzira es convertix en l’epicentre de la plaga, per això és fonamental treballar de forma mancomunada. També és important que destaquem que en tots els casos s’utilitzen productes ecològics, que no tenen cap perill ni per a les persones ni per a l’ecosistema del riu”, assegura la regidora de Sanitat, Gemma Alós.



Per la seua banda, l’empresa encarregada de fer el tractament, Lokímica, ha explicat que els tractaments amb helicòpter només es poden fer abans de tindre població adulta, perquè és un tractament contra larves, no per a atacar insectes adults.