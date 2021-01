Este dissabte dia 30, la Desfilada de gossos abandonats A.O.P.A. i BIOPARC serà “virtual”

Connect on Linked in

Una oportunitat per a conéixer les històries de 24 cans que esperen una llar per a canviar el rumb de la seua vida i poder oferir a la família que els aculla tota la seua fidelitat i amor.

Les xarxes socials del parc valencià oferiran en directe des de les 10h del matí aquest esdeveniment solidari de compromís amb el benestar animal, perquè és més necessari que mai conscienciar sobre la xacra de l’abandó i potenciar les adopcions.

Les xarxes socials es converteixen aquest dissabte 30 de gener en aqueixa “plaça pública virtual” per a assistir a la 17a edició de la Desfilada de gossos abandonats que organitza BIOPARC amb la protectora A.O.P.A. Des de les 10h del matí en Facebook i a les 10:30h en Instagram el parc valencià retransmetrà en directe les històries de 24 gossos entre els quals podrem trobar a aqueix fidel company al qual obrir la nostra llar.

Les protectores com A.O.P.A. (Adopta Un Gos Abandonat) fan una encomiable labor social rescatant, cuidant i buscant una família als gossos que han patit el terrible maltractament que suposa un abandó. A més, ens ajuden a trobar el gos que millor s’adapte a les nostres característiques, tant per la nostra manera de vida com pel caràcter del ca. Així ens presentaran a Bilbo, un mestís pastor de 9 anys bastant sociable, una mica insegur, molt dolç i afectuós que va ser rescatat amb el seu germà Frodo; Maylo, una elegant podenca de 12 mesos molt picara, divertida i astuta; Opium, un preciós Pitbull de 19 mesos molt bo, afectuós, sociable i obedient que no li té por a res ni a ningú; Terry, un mascle molt bonic de 7 anys i 23 kg. al qual van abandonar sent un cadell de 8 mesos.

Nior, un imponent mascle de 20 mesos que va patir l’intens dolor que li amputaren les orelles i posteriorment un cruel abandó lligat a un arbre en la muntanya; Mel, una jove femella a la qual no se li donava bé caçar i no havia rebut manyagues; Firulais, un mascle de 4 anys i poc més de 5kg, amb una paràlisi facial en el seu costat esquerre de la cara a causa d’un fort impacte que, amb tot el que haurà patit, és un autèntic campió i es mereix el millor.

Aquests exemples mostren la realitat d’un país que es troba al capdavant a Europa amb més de 180.000 abandons en 2019 segons la Fundació Affinity. Una situació que s’ha vist empitjorada des de l’inici de la desescalada amb un augment del 25%, segons la Reial Societat Canina d’Espanya (RSCE).

La responsabilitat a l’hora d’incorporar una mascota a la nostra vida és fonamental, així com promoure l’adopció enfront de la compra. I quan decidim compartir la nostra vida amb un gos apreciem el veritablement gratificant que és, perquè sentir l’amor i fidelitat que ens entreguen ens ompli de felicitat. BIOPARC València roman obert al públic seguint totes les recomanacions sanitàries i les noves mesures COVID-19 i fa una crida a la responsabilitat col·lectiva en el desenvolupament de les visites.