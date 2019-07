Este estiu: Conte contat, a la biblioteca municipal d’Alzira.

Connect on Linked in

Els xiquets i les xiquetes de 4 a 8 anys gaudixen dels Contacontes i tallers que es realitzen els dimecres i divendres d’11 h a 12 h a la biblioteca municipal d’Alzira.



Esta activitat gratuïta va començar el 10 de juliol i finalitzarà el proper 30 d’agost. Les persones interessades han d’inscriure’s, prèviament, a la biblioteca.



Es tracta d’una activitat que porten a terme estudiants de Magisteri i becàries de la Diputació de València, una experiència molt recomanable perquè combina aspectes lúdics amb habilitats educatives (escoltar, interpretar, crear, respectar…) que fomenten l’interés per la lectura, la imaginació i les relacions socials.



Alfred Aranda, Regidor de Cultura, ha participat activament en una de les sessions i ha compartit lectures, jocs i manualitats amb els assistents. “Els xiquets se’n van cap a casa amb una història nova que els han contat i amb ganes de compartir-la amb familiars i amics. Els pares han de mostrar interés pel que ha experimentat i aprés el seu fill o filla i han de contar-los històries, anècdotes, records… perquè, a més d’aprendre paraules noves, això desperta la curiositat i els animarà a llegir”.

“La biblioteca organitza este tipus d’activitats per als xiquets com a eina per a dinamitzar la lectura i fomentar que assumisquen hàbits saludables com llegir des de menuts”, comenta Asun Perepérez, directora de la biblioteca.



Per a més informació cal acostar-se a la biblioteca municipal, a la plaça de les Lletres Valencianes, en horari de 9 a 14 hores.



La propera sessió serà el dimecres 17 de juliol i els xiquets i xiquetes podran conéixer històries increïbles i gaudir a continuació amb els tallers preparats.