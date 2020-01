“Estem treballant al 200% perquè es restablisca la normalitat al més prompte possible”

Connect on Linked in

Este matí s’han tornat a reunir responsables del govern municipal, tècnics i Policia Local per a fer balanç i coordinar els treballs que s’estan duent a terme a fi de restablir els serveis afectats pel temporal al més prompte possible



L’Ajuntament de Sueca continua treballant al 200% per a restablir com més prompte millor tots els desperfectes ocasionats pel temporal Gloria. Este matí s’han tornat a reunir l’alcade i regidors amb els tècnics municipals dels departaments de Serveis, Medi Ambient, Urbanisme, Esports, responsables de les empreses Aigües de Sueca i l’encarregada de la neteja viària, Consell Agrari i els alcaldes del Perelló i Mareny de Barraquetes, a fi de continuar avaluant danys i coordinar les intervencions que s’estan realitzant en diferents zones i serveis del nucli urbà i la zona marítima de Sueca.



“Estem posant tots els mitjans que tenim a l’abast, i més, per a restablir la normalitat al més prompte possible. Pel que respecta al servei d’aigua potable, s’ha intervingut en la zona de Fernandet, instal·lant una connexió provisional per a poder solucionar el problema. En Platja del Rei, Bega de Mar i Mareny Blau l’actuació està resultant més costosa i per això ens hem vist obligats a contractar d’urgència els serveis d’una empresa per a restablir el subministrament d’aigua potable al més prompte possible”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



Pel que fa a les instal·lacions telefòniques, encara que la competència no és municipal, des de l’Ajuntament s’estan seguint de prop els avanços en els treballs realitzats. “Són moltes les demandes de la ciutadania i estem treballant intensament per a solucionar-les. En el tram de la CV-500, a l’altura de Fernandet, s’han vist afectats uns pals amb cables de telefonia que ahir van ser revisats pel consorci de bombers. Ens han comunicat des de l’empresa de telecomunicacions que actuaran amb la màxima urgència per a avaluar danys i restablir-los el més ràpid possible. Així mateix, està previst que també acudisquen al camí del Saladar on han caigut alguns pals”, ha afirmat Vázquez.



Pel que fa al subministrament de la llum, la companyia elèctrica està intentant solucionar ràpidament tots els talls ocasionats. “Hem patit també talls en el servei d’aigua potable per culpa dels danys ocasionats per un raig en el transformador que proveeix al pou de Sant Roc. En cremar-se una de les fases, es va bloquejar tot el sistema de bombament que proveeix Sueca, en veure’s afectat el sistema d’emergència, però ja està restablit el servei”, en paraules de Vázquez.



El regidor de Serveis espera també que demà dissabte es retire totalment les restes de la coberta de l’estadi municipal que van caure sobre l’edifici de la Fundació SASM.