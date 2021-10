‘Estimem el comerç local’: la campanya de l’Associació de Empresaris i Comerciants d’Almussafes per reactivar els negocis de proximitat

Connect on Linked in

L’associació va iniciar la campanya el mes d’abril passat amb el desenvolupament de la primera fase, en la qual es van repartir més de 400 obsequis i 6 premis especials valorats en 30 euros. Durant aquest 2021 es repartiran milers d’obsequis i 62 premis especials en aquesta proposta impulsada en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

s’entregaran 100 premis d’entre 10 i 30 euros en “Dinerets AECAL” que sumen 1.675 euros i que es podran canviar a les botigues adherides al projecte. Concretament, seran 40 premis de 10 euros, 20 de 15€, 15 de 20€, 15 de 25€ i 10 de 30€.

A més, el patrocinador de la convocatòria, Caixa Popular, reparteix 10 Targetes Regals valorades en 50 euros per a consumir en els establiments participants en les Targetes Regal AECAL.

El sistema que s’està utilitzant per a concedir aquestes gratificacions és el mateix que el del passat mes d’abril. Per cada compra en els comerços adherits a la campanya s’entrega una butlleta en la qual s’especifica si està premiada o no i amb quina recompensa. Els obsequis es recullen en el moment, fins a esgotar existències, però per a gaudir dels premis especials cal acudir a Herbo Prats i intercanviar la butlleta pel premi corresponent.

El període per a recollir-los finalitzarà el 10 de novembre, mentre que el consum haurà de realitzar-se fins al 30 de novembre, si es tracta de ‘Dinerets Aecal’, o el 31 de març de 2022, si consisteix en una Targeta Regal AECAL.