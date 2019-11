Estira el fil, Ariadna!, de Joan Carles Ventura, guanyadora del Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent

Connect on Linked in

En la categoria de poesia el guanyador ha sigut Francesc Pastor amb el poemari Nus de somnis



La finalista de narrativa juvenil ha sigut l’obra Quan encara podíem somiar de Vicent Sanhermenaldo

Lala d’actes de la Casa de la Cultura va acollir ahir a la vesprada l’acte de lliurament dels Premis de Narrativa Juvenil i Poesia Ciutat de Torrent, organitzats per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament de Torrent. Joan Carles Ventura ha sigut el guanyador del XVII Premi de Narrativa Juvenil amb l’obra Estira el fil, Ariadna! Quan encara podiem somiar, de Vicent Sanhermenaldo, ha sigut triada finalista de la modalitat de narrativa juvenil. El guanyador del X Premi de Poesia ha sigut Francesc Pastor amb el poemari Nus de somnis



L’acte, presentat per Pilar Martínez, membre de Cucurucú Teatre, comptà amb la presència de l’alcalde Jesús Ros, la regidora d’Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, acompanyats dels membres de la corporació municipal. L’obra guanyadora de narrativa juvenil Estira el fil, Ariadna! rebrà una dotació econòmica de 12.000 euros i la finalista Quan encara podiem somiar, de 1.800 euros. Al mateix temps, el poemari guanyador ha obtingut 3.000 euros. D’esta manera, l’Ajuntament de Torrent es fa càrrec del pagament de part de la dotació del primer premi amb un import total de 9.000 €. Caixa Rural Torrent, per la seua banda, patrocina el premi amb 3.000 € per a completar els 12.000 de dotació. I l’editorial Tabarca, per la seua part, assumix els 1.800 € del premi finalista de narrativa i dels 3.000 € del premi de poesia.



En total s’han presentat 27 obres que ha valorat el jurat format per escriptors valencians de reconegut prestigi en el món de les lletres valencianes com són Josep Palomero, Joaquina Barba i Vicente Muñoz Puelles; un representant de Caixa Rural que patrocina el premi de narrativa juvenil i la regidora d’Educació i Dinamització Lingüística, Patrícia Sáez, que el presidix i ha valorat la importància d’estos premis “per a promoure la literatura de qualitat en valencià i donar una oportunitat als escriptors de la nostra llengua”. El jurat de poesia el componen els mateixos escriptors a més del poeta Berna Blanch, que fou el guanyador de la primera edició del Premi de Poesia Ciutat de Torrent.



Setmana dedicada a la literatura en valencià

El lliurament dels premis ha sigut el punt final d’una setmana dedicada a la literatura i al foment de la lectura en valencià adreçada als instituts de Torrent, per això des de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià s’han programat uns tallers adreçats als alumnes conduïts per Irene Rodrigo, la presentadora del programa d’À Punt, Una habitació pròpia, que ha visitat els instituts els dies 11 i 12 de novembre per a parlar sobre la importància de llegir en valencià.