Estiu Jove adapta la seua oferta a la situació sanitària i oferix 1.600 places per a joves de la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ibáñez: “Practicar un oci saludable i educatiu és garantia d’una millor qualitat de vida”

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha presentat hui la programació d’Estiu Jove 2021, l’oferta estival d’activitats d’oci i temps lliure sota una perspectiva educativa, que oferix el consistori per als joves de 12 a 30 anys de la ciutat. Enguany s’oferixen 1.600 places, tres vegades més que l’edició anterior, que va estar marcada per la pandèmia, i quasi cent més que les oferides l’any 2019. Enguany, per tant, es reprén la normalitat en la majoria de les activitats, complint amb les mesures sanitàries exigides, augmentant les activitats a l’aire lliure i introduint activitats en línia.

Estiu Jove compta amb cursos i tallers de tota mena dirigits a la gent jove, com ara activitats nàutiques, multiaventura, tallers de pintura, teatre, còmic, videojocs, dansa, futbol femení, música, fotografia, esports, TICS o cursos d’idiomes. Tal com ha explicat la regidora Ibáñez “l’objectiu d’estes activitats gratuïtes és fer costat a les persones joves que vulguen millorar les seues habilitats i destreses en les matèries que siguen del seu interés, i facilitar que gaudisquen de l’estiu de la millor manera, aprenent i formant-se mitjançant activitats d’oci saludable i formatiu”.

El programa es desenvolupa entre el 28 de juny i el 31 d’agost i poden inscriure’s tots aquells joves que visquen o estudien a València, o els tutors legals dels quals treballen en este municipi. Les persones interessades podran realitzar la sol·licitud de plaça a través de la pàgina web de la regidoria de Joventut, https://www.joventut-valencia.es/. La inscripció s’obrirà 15 dies abans de l’inici de cada activitat, i l’adjudicació de places es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció. Aquelles inscripcions que no aconseguisquen plaça quedaran en llista d’espera. “Es reserven entre un 10 i un 15% de places per a joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, derivats des de Serveis Socials i Igualtat”, ha destacat Ibáñez

Ibáñez ha recordat que “la situació sanitària d’estos últims mesos ha fet que els adolescents passen menys temps a l’aire lliure, que practiquen menys exercici o que hagen reduït la vida social, per això, este tipus d’activitats són més que recomanables” i ha afirmat que “el fet de practicar un oci saludable i educatiu és garantia d’una millor qualitat de vida, ja que aporta múltiples beneficis sobre la nostra salut mental, satisfacció personal o estat d’ànim. En este sentit, les activitats a l’aire lliure, esportives, culturals o de creixement personal són fonamentals per a millorar el benestar mental i físic”.

GUIA D’ACTIVITATS

Estiu urbà en anglès.

Estiu nàutic a la Marina. Windsurf, paddle surf i caiac.

Iniciació al futbol femení.

Escola de patinatge.

Escalada en rocòdrom.

Barranquisme aquàtic, caiac en l’embassament de Loriguilla, espeleologia i senderisme aquàtic.

Turisme a la natura. Ruta en el riu Carbo i circuit d’aventura amb tir amb arc i ponts penjants.

Taller de disseny i impressió 3D.

Tallers de videojocs, apps, robòtica i electrònica

Escola de ciència. Disseny, animació digital, GIFs i edició multimèdia.

Taller Pinta l’estiu.

Taller de teatre.

Dansa inclusiva, contemporània i urbana.

Curs d’instruments musicals i formació musical.

Taller de Fotografia.

Estiu de Còmic.

Cursos d’Idiomes. Anglés B1, B2, conversa en anglés, valencià B1, C1 i conversa en valencià.