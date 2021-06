‘Estiu Segur 2021’ permetrà la contractació de 1.000 auxiliars d’informació d’entre 18 i 30 anys

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que el programa ‘Estiu Segur 2021’, que permetrà la contractació de 1.000 auxiliars d’informació d’entre 18 i 30 anys a les platges de la Comunitat Valenciana, situa a les persones joves com a protagonistes de la recuperació en una iniciativa única enguany a Espanya que ajudarà a consolidar la imatge de la Comunitat com a destí segur.

El president de la Generalitat ha realitzat aquestes declaracions durant la seua participació a Orpesa en la presentació del dispositiu de seguretat i salut pública de la campanya d’estiu a alcaldesses i alcaldes de municipis costaners, un acte en el qual també han participat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

La Comunitat Valenciana és l’única autonomia que enguany continuarà amb el programa de contractació de joves a les platges.

Com a principal novetat, en ‘Estiu Segur 2021’ seran els ajuntaments els que contracten directament les persones i la seua selecció serà realitzada per Labora. Per a això, la Generalitat atorgarà una subvenció directa de 4,5 milions d’euros per als 71 municipis que tenen platja litoral o continental, dels quals 32 es troben a la província de València, 19 a Castelló i 20 en la d’Alacant.

Aquesta quantitat és susceptible de ser finançada mitjançant fons europeus a càrrec de l’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-EU), mitjançant l’Objectiu Específic REACT-UE 2.

Respecte de la distribució del nombre d’auxiliars per municipi serà establida mitjançant criteris objectius, com els quilòmetres de platja, el nombre de places hoteleres o els serveis amb els quals compten les platges, entre altres, amb un número mínim de 2 auxiliars per municipi.