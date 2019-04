Estudiants d’Alfafar participen en un programa per a previndre el consum de cànnabis

Connect on Linked in

La implementació del programa és una iniciativa de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament.

Alumnes i alumnes de 3r de l’ESO, FP Bàsica i el programa PAC de tots els centres educatius participen en les sessions de la proposta dirigida a la prevenció del consum en edats primerenques.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), ha començat la implementació del programa de prevenció de consum de cànnabis en edats primerenques. Laura Martínez, tècnica de la UPCCA de l’Ajuntament, ha sigut l’encarregada de portar a l’aula un programa en el qual participen l’alumnat de 3r de l’ESO, FP Bàsica i el programa PAC dels centres educatius d’Alfafar.

El cànnabis és una de les drogues il·legals més consumides al nostre país principalment entre adolescents. El consum d’aquesta droga és un factor de risc molt important en aquesta etapa evolutiva ja que en moltes ocasions els obri les portes a les i els joves cap al consum d’altres drogues, sent aquesta possibilitat major com més prompte millor es comence a consumir el cànnabis.

El programa de prevenció del consum de cànnabis en edats primerenques de la UPCCA té com a objectiu informar i sensibilitzar a l’alumnat sobre els riscos i conseqüències del consum d’aquesta substància il·legal, treballant fonamentalment sobre els mites que existeixen sobre ella, com són per exemple el que la marihuana és més saludable que el tabac o que es pot adquirir en farmàcies. La metodologia del programa és participativa, fomentant diverses tècniques amb l’alumnat com el roleplaying o la pluja d’idees, generant debat entorn del cànnabis.

La implementació del programa de prevenció de consum de cànnabis en edats primerenques se suma a les diferents accions que duu a terme la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) al llarg de l’any en els centres educatius d’Alfafar, com el taller d’alimentació saludable, el programa LUDENS de prevenció a l’addicció al joc o el de cinema “Dies de Cinema i Roses”.