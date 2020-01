Estudiants d’Alfafar presenten a l’Ajuntament les seues propostes per a un municipi més net

Connect on Linked in

L’alumnat de Primer, Segon i Tercer d’Educació Primària del centre María Inmaculada d’Alfafar ha presentat aquest matí el seu projecte “Alfafar net” en l’Ajuntament.



La iniciativa inclou diferents propostes ideades per l’alumnat per a augmentar el nivell de neteja del municipi.

L’alumnat de Primer, Segon i Tercer d’Educació Primària del centre María Inmaculada d’Alfafar ha visitat aquest matí l’Ajuntament per a presentar el seu projecte “Alfafar net” davant l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i part de l’equip de govern.

Així, les i els estudiants han exposat les propostes que han ideat en el marc d’aquesta iniciativa trimestral que busca augmentar el nivell de neteja dels carrers d’Alfafar. Amb les idees que s’han exposat aquest matí en el saló de plens de l’Ajuntament, l’alumnat ha incidit en propostes que insten a la ciutadania a donar un correcte ús a les infraestructures municipals i que conviden a mantindre Alfafar net.

Aquesta iniciativa del centre, que l’Ajuntament ha escoltat amb interés, cerca, a més d’augmentar el nivell de neteja del municipi, mostrar a la població més jove com funcionen les eines de participació ciutadana com a vehicle per a traslladar propostes al consistori o per a contribuir a decidir sobre projectes municipals.