Estudiants de 14 universitats de la Xarxa Vives debaten sobre l’actual sistema educatiu

La Lliga de Debat Universitària se celebrarà telepresencialment del 27 d’abril al 7 de maig

A partir de demà 27 d’abril, i fins al 7 de maig, se celebra la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives. El tema de debat d’enguany serà «L’actual sistema educatiu garanteix el progrés de les persones?». Estudiants de 14 universitats de Catalunya, País Valencià i Illes Balears hauran de defensar al llarg de la competició tant la posició “a favor” com “en contra” al voltant de la mateixa qüestió. Durant els tres primers dies es desenvoluparà la fase eliminatòria. Dimecres 5 de maig tindran lloc les semifinals, i serà divendres 7 de maig quan es dispute la final entre els dos millors equips.

Enguany, per primera vegada, la competició d’oratòria es desenvoluparà amb un format virtual. Els equips estaran formats per entre 2 i 6 estudiants (a banda del capità/na) i els debats tindran una durada de màxim 16 minuts.

Els participants d’aquesta edició estudien a les universitats d’Alacant, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Illes Balears, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València i Vic-Central de Catalunya. Les branques de coneixement de les que provenen són: Ciències Socials i Jurídiques (71%), Enginyeries i Arquitectura (12%), Arts i Humanitats (11%) i Ciències de la vida (6%). Pel que fa al sexe, un 55% són dones i un 45% homes.

Durant els darrers mesos, els participants de la Lliga de Debat Universitària s’han documentat sobre el tema de debat d’enguany per dominar-lo i preparar així tesis sòlides que els permeten defensar ambdues posicions. També han tractat de millorar habilitats comunicatives com la fluïdesa, la capacitat d’improvisació o l’expressió no verbal, criteris clau que el jurat de la competició tindrà en compte en valorar els enfrontaments dialèctics. En aquest sentit, i atès el format telepresencial de l’activitat en la present edició, els participants van tenir l’oportunitat de formar-se en oratòria digital el passat 17 març, mitjançant un taller Fòrum Vives impartit per Fani Grande. La guionista, bloguera, escriptora i professora de comunicació eficaç va centrar la sessió formativa en les eines i estratègies necessàries per desenvolupar amb èxit un discurs públic i oral en l’entorn digital. En concret, va posar l’accent en aspectes com el context i l’entorn de la comunicació en línia, la gestió de les emocions i la marca personal, les particularitats de l’oratòria en canals digitals, la comunicació no verbal i la prevenció de riscos del directe, entre d’altres qüestions.

La Lliga de Debat Universitària és una competició dialèctica entre equips d’estudiants universitaris que debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. Des de l’any 2005, la competició fomenta entre l’estudiantat universitari l’ús de la paraula i capacitats com el treball en equip, la documentació, l’anàlisi crítica i l’argumentació. L’activitat, organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.