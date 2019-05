Estudiants de Secundària d’Alzira creen curtmetratges d’animació en Stop Motion i drons socials amb els que pretenen conscienciar sobre la cura del Riu Xúquer i La Murta

Connect on Linked in

Els estudiants de secundària del Centre Educatiu Xùquer i el Col·legi La Puríssima han utilitzat el seu talent, dins el projecte educatiu La Fira Aèria, per a construir drons amb fins mediambientals. Mentre que els alumnes del Col·legi Sagrada Família, dins de MOMO, per a reivindicar una major consciència mediambiental o social, estan creant un curtmetratge d’animació en Stop Motion. Estes iniciatives s’emmarquen dins el projecte d’innovació educativa La Fira Aèria, un projecte l’objectiu del qual és la construcció i creació de drons amb un fi social o mediambiental que resolga una situació de l’entorn més immediat als estudiants, i MOMO, que unix Impressió 3D, electrònica digital i animació.

Per tercer any consecutiu la regidoria d’Educació i Infància col·labora en el projecte d’innovació educativa La Fira Aèria i que es desenvolupa en centres educatius d’Alzira. Este curs, el Col·legi La Puríssima, ha destinat el seu drone al Riu Xúquer i la seua contaminació. El Centre Educatiu Xúquer és el segon any que realitza el projecte i han centrat el seu drone en la detecció de focus incendis, focs no autoritzats o zones més calentes del normal en les valls de la Murta i la Casella. Dues iniciatives amb un gran component social per a les que han hagut de reunir-se amb agents mediambientals experts que els han orientat a la realització del seu projecte.

Pel que fa a MOMO, el Col·legi Sagrada Família està desenvolupant un curtmetratge que gira al voltant de diverses històries que tracten sobre la discriminació i l’acceptació en la societat. Un treball pensat per a acabar amb estes barreres. En este projecte els estudiants han aprés tècniques d’animació com el Stop Motion i a construir un sistema de filmació de vídeo com és un slider o braç robòtic per mitjà d’una impressora 3D, i a programar els moviments d’este sistema amb arduino i electrònica digital. A més, MOMO comporta també un important treball artístic, perquè la idea original, el guió, personatges i decorats dels tres curtmetratges han estat creats pels mateixos alumnes.

Segons Pepe Grau, regidor de l’àrea responsable:”Estes activitats són fonamentals per a l’evolució de la creativitat i l’educació dins i fora de les aules, sent una manera de continuar fomentant, en els i les joves, les inquietuds i curiositats per diverses matèries que a hores d’ara estan al cap davant. Des d’ací els desitge molta sort a tots els participants”.

Tots dos projectes van començar al novembre amb la formació del professorat que s’ha implicat en el projecte i compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira. El curtmetratge es projectarà per primera vegada el 17 de maig a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València a Burjassot al costat de 28 curtmetratges més de altres centres educatius de Secundària i Primària de la província de València que també estan realitzant tots dos projectes amb els seus estudiants. Aquest mateix dia, l’Escola tècnica acollirà també l’esdeveniment de la Fira Aèria on els estudiants d’Alzira podran demostrar l’bondats del seu drone mitjançant el vol i la presentació pública del projecte que realitzaran els mateixos alumnes Una trobada en què cada centre muntarà un estand explicatiu, un per cada projecte: en el de MOMO exposaran tot el decorat i maquinària creats per a l’execució del curtmetratge i faran una presentació i en el de La Fira Aèria, mostraran el dron creat.

Cal destacar que tant MOMO com La Fira Aèria són projectes de “Ell Calidoscopio”, start up de la Universitat Miguel Hernández i compten amb la col·laboració d’Alioth Art i Ciència, l’Escola Politècnica Superior d’Alacant, la Universitat de València, la mateixa Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Autònoma de Madrid, el CEFIRE i el Centre Territorial d’Innovació i Formació de Conselleria Educació Madrid (CTIF).