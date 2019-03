Estudiants de Xúquer Centre Educatiu, en la semifinal del certamen de PITCHES FPSTARTUP de la Comunitat Valenciana

Print This Post

El pròxim 1 d’abril lluitaran pel primer lloc en el II Simposi Internacional d’Innovació Aplicada

Un equip d’alumnes de 2n curs del mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) del Cicle de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, han sigut seleccionats per a la semifinal del II certamen de “pitches” FPSTARTUP, un concurs exclusiu per a projectes empresarials desenvolupats en Formació Professional en la Comunitat Valenciana.

La iniciativa d’aquest premi naix de la “Escuela Profesional Xavier”, ESIC , Demium Startups i el Instituto Europeo para el Emprendimiento, amb l’objectiu de fer valdre el treball que alumnat i professorat de Cicles Formatius realitzen diàriament en el camp de l’empreneduria.

La semifinal se celebrarà el pròxim dia 1 d’abril en el II Simposi Internacional d’Innovació Aplicada, en l’Hotel Las Arenas de València. Els equips de Xúquer que han arribat a la semifinal són, d’una banda, l’equip HTS, format per Mark Bort Tomàs i l’equip Healthy Time, format per Pablo Langa Martí, Bernat Alcúdia Grimaldos, Bernardo Andrés Ferrer i Natan Gay Torre. Tots ells estan coordinats pel seu professor d´EIE, José Luis Sinarcas Santamatilde.

Xúquer ha participat amb dos Elevator Pitches, una molt estesa a l’ecosistema startup per a presentar idees de negoci. En un breu espai de dos minuts, els candidats han de presentar -per mitjà d’un llenguatge verbal i no verbal, clar, directe i impactant- les seues idees, productes o serveis, les característiques el fan diferents de la resta i els beneficis que un inversor pot obtenir del projecte.