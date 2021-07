Et posaries una tercera dosi de Pfizer si fóra necessari?

Connect on Linked in

La farmacèutica estatunidenca Pfizer va divulgar hui que una tercera dosi de la seua vacuna contra la covid-19 pot impulsar amb força la protecció contra la variant delta del coronavirus enfront d’una pauta de dues dosis

L’empresa va indicar en una presentació que les seues dades suggereixen que una tercera dosi produeix nivells d’anticossos contra la variant delta cinc vegades més alts en persones entre 18 i 55 anys, i més d’11 vegades en gent entre 65 i 85 anys, en comparació amb els nivells després de la segona dosi

Pfizer calcula que aqueixa tercera dosi podria potencialment multiplicar per 100 la neutralització de la variant delta en comparació amb una pauta de dues dosis

Israel primer país en inocular una tercera dosi

El Ministeri de Sanitat hebreu ha decidit injectar una tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a persones majors de 60 anys. Una mesura adoptada després de realitzar “abundant investigació i anàlisi” i valorar “el risc que presenta la variant delta” del coronavirus

Els primers a Espanya en rebre la tercera dosi són els habitants nascuts l’any 79 de la població de Biar, que van rebre per equivocació una dosi que no es corresponia amb la vacuna, estes dotze persones que han sigut impossibles de localitzar ha provocat que Sanitat hi haja citat de forma voluntària per la inoculació d’una tercera dosi