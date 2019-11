EUPV-Alzira denuncia la saturació dels contenidors en moltes zones de la ciutat amb la nova privatització del fem

Connect on Linked in

Des del col·lectiu d’EUPV-Alzira denunciem com en molts barris de la ciutat, com la zona de Pere Crespí, Venècia o el parc de l’Alquenència, hi ha una major saturació dels contenidors, especialment en els de separació de residus. Aquest fet s’ha vist notablement incrementat des de la nova privatització de recollida del fem en les últimes setmanes, duta a terme per l’actual equip de govern.

Per a EU tot això és una mostra evident dels resultats de les polítiques de privatitzacions, que posa en mans del benefici de les empreses deixar de vigilar la qualitat del servei i d’un major control i vigilància per part de les institucions.

Segons ha manifestat Ivan Martínez, portaveu del col·lectiu: es tracta d’un procés que s’havia començat a revertir en la passada legislatura, amb les escoletes municipals i la neteja de les escoles, amb la presència d’EU al govern. Tanmateix, des de la nostra formació lamentem que les directrius del bipartit actual, Compromís i PSOE, és continuar la tendència de governs anteriors amb la nova privatització de la recollida del fem, del manteniment de parcs i jardins o de la zona blava (ORA), serveis essencials que seran posats en mans de grans empreses.

Des del col·lectiu d’EU exigim a l’Ajuntament d’Alzira majors controls i vigilància a l’empresa adjudicatària, d’aquest i dels altres serveis públics que encara es mantenen privatitzats, i al mateix temps demanem un pla per a la constitució d’una empresa pública, transparent i amb supervisió de l’administració, per anar assumint-los progressivament, tot i garantint els llocs de faena i condicions dignes per a les seues treballadores i treballadors.

Al mateix temps, demanem una altra política de Residus Sòlids Urbans, que camine cap a la separació efectiva de residus per al seu reciclatge i reutilització: implantació de la recollida porta a porta en els barris més cèntrics de la ciutat i posar els mecanismes de major conscienciació de la ciutadania.