Eva Ortiz: “Bravo ha mentit en seu parlamentària perquè la Inspecció de Serveis no ha controlat els diners que arribava a l’entramat dels germans Puig”

Al contrari del que ha dit la consellera, “la inspecció no ha tret cap informe sobre les subvencions obtingudes pels germans del President Puig”

· El GPP assenyala que posarà en coneixement de la Justícia la falta de control i adverteix que “obstaculitzar qualsevol tipus d’investigació interna per a tractar d’ocultar el presumpte desfalc pot implicar conseqüències penals”

· “Va ser molt comentat la picabaralla entre Transparència i Justícia per veure qui gestionava la Inspecció General de Serveis, i ara entendemo a què venia tant d’interés”

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (GPP), Eva Ortiz, ha denunciat hui que la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha mentit en seu parlamentària ja que la inspecció de serveis, dependent del seu conseñeria “no ha fet res, i mai ha controlat els diners públics dels valencians que anaven a parar les empreses el germà del President Ximo Puig”.

Així, ha assenyalat que l’únic organisme que no investiga als germans de Ximo Puig “és justament el primer que havia d’haver-lo fet: en l’article 30 de la Llei reguladora de la inspecció s’assenyala que l’actuació inspectora s’iniciarà arran de qualsevol dada obtinguda pel sistema d’alertes”.

En aquest context, ha explicat que “obstaculitzar qualsevol tipus d’investigació interna per a tractar d’ocultar el presumpte desfalc dels seus germans pot implicar conseqüències penals” i s’ha preguntat per què “tenia tant d’interés el PSPV a separar la inspecció de serveis de la Conselleria de Transparència aquesta Legislatura per a donar-li’l a Bravo”.

Així, ha assenyalat que al contrari del que ha dit la consellera, que ha sostingut en Les Corts que existia un informe sobre la concessió d’aquestes ajudes, “la Inspecció no ha tret cap mena d’informe sobre les subvencions obtingudes pels germans del President Puig”.

Eva Ortiz ha explicat que la conselleria “tenia l’obligació de comprovar que l’activitat que els germans de Puig deien que estaven realitzant realment es realitzava. Nosaltres ens preguntem, si hi ha dues conselleries sota la tutela d’aquest Govern que són Educació i Economia que tenen expedients oberts, fins i tot una d’elles, Educació, ha demanat que es retorne diners, perquè la Inspecció General del Serveis no ho sap, no li consta i no ho posa negre sobre blanc?”.

“En el seu moment va ser molt comentat la picabaralla entre la Consellera de Transparència i la de Justícia per veure quin de les dues es quedava amb la Inspecció General de Serveis” ha explicat, al mateix temps que ha afegit que al final Bravo va aconseguir arrabassar-li la inspecció a la conselleria de Transparència i poc tardem a entendre a què venia tant d’interés”.

“Responsabilitat i justícia perquè ens retornen l’IVA”

En relació a les declaracions de la Ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en plantejar mesures “pal·liatives” ánte els impagament de l’IVA, ha assenyalat que “no volem els invents d’aquest Govern perquè els que apliquen sempre afavoreixen a Catalunya i perjudiquen la Comunitat Valenciana”.

“Volem responsabilitat i justícia, aqueixos diners pertany alacantins castellonencs i valencians i cal reclamar-lo. Puig no ha volgut agafar la mà que li tindria Isabel Bonig i farem tot el que estiga la nostra mà perquè aqueixos diners torne”, ha assenyalat. A més, la portaveu adjunta ha instat als socialistes a “no embullar amb la convocatòria de la comissió mixta Consell-Corts que hi haurà demà perquè sempre hi ha una comissió mixta abans del Consell de Política de Fiscal i Financera, no és gens extraordinari ni res que hàgem d’agrair”.