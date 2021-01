Eva Ortiz: “Davant la condemna a Francis Puig el seu germà Ximo, President de la Generalitat, no pot continuar amagant-se”

Connect on Linked in

Anuncia que el seu grup demanarà hui mateix la paralització del contracte d’À Punt del lot de corresponsalies en les quals estan implicades les empreses del germà del President i els seus socis

· El PPCV aportarà al jutjat nº4, en la seua ampliació de denúncia, contractes de l’Ajuntament de Morella de l’època en la qual Ximo Puig era alcalde. Demana també una comissió d’investigació en Les Corts

· “El PPCV arribarà fins al final amb aquest assumpte que esguita a Ximo Puig”

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha afirmat hui que davant la condemna a Francis Puig, germà del President de la Generalitat, Ximo Puig, el cap del Consell “no pot continuar amagant-se”.

Eva Ortiz s’ha pronunciat així en roda de premsa en Les Corts Valencianes, on ha explicat novetats del cas del denominat càrtel de les productores de Francis Puig i els seus socis, els Adell Bover. La diputada ha indicat que aquest és “un assumpte greu, i si el President creu que amagant-se darrere del Covid i de la borrasca Filomena no li esguitarà directament s’equivoca, té una responsabilitat política”.

“És un assumpte que mereix transparència, que des del PPCV hem barallat amb ungles i dents en el TSJ i hem aguantat pressions. Aquest assumpte no acabarà res bé, així que com més prompte millor comparega Puig, President i germà de Francis, millor”, ha manifestat, al mateix temps que ha preguntat al cap del Consell si les notícies sobre aquest tema “no constitueixen una hipoteca reputacional per a la Comunitat”.

“Estem assistint a una situació que portem denunciant des de 2016: són un càrtel creat per a aconseguir subvencions de tota índole i sense justificacions clares”, ha assenyalat. Eva Ortiz ha recordat que Francis Puig està imputat i ha assenyalat que una vegada que ha tingut accés a l’expedient de la Conselleria d’Economia, el GPP emprendrà accions penals, en aquest cas a Castelló.

Converses de whatsapp i part reservada

“Els nostres serveis jurídics estan en converses amb la Fiscalia de la Comunitat Valenciana i la Fiscalia de Castelló perquè segons sabem hi ha un acte del jutjat contenciós administratiu de Castelló que dóna lloc a una sèrie de registres i intervencions de whatsapp. Això és el que té a veure amb la part del comité de la competència, però també hi ha una part reservada dins de l’expedient, enviada a la Fiscalia Anticorrupció i a l’Agència Tributària i volem saber si la Fiscalia de la Comunitat Valenciana ho ha remés a la de Castelló i si aquesta ha emprés alguna investigació”, ha explicat. Sobre aquest tema, Eva Ortiz ha assenyalat que si hi ha causa oberta de la part reservada el PPCV es personarà en la causa, i si no n’hi ha el PPCV iniciarà accions judicials “perquè entenem que hi ha possible tràfic d’influències, negociació prohibida de funcionaris i prevaricació”.

Així mateix, la dirigent popular ha anunciat que el seu grup sol·licitarà hui mateix la paralització del contracte d’À Punt del lot de corresponsalies en les quals estan implicades les empreses del germà del President i els seus socis. “No té sentit que estiga demostrat i amb una resolució del comité de la competència que el concurs anterior estiga viciat. No tenim garantia que el procés siga net”. Eva Ortiz ha afegit que les empreses dels germans del President “amb tota la picardia, han canviat el nom de les empreses amb les quals es presenten a aquest nou contracte”.

La portaveu adjunta popular ha explicat també que sol·licitarà l’expedient complet. “Demanarem còpia de tot el procediment des del seu inici per a saber què ha passat amb aqueixa licitació. Volem saber què ha fet la televisió pública amb els implicats en la situació”, ha indicat. Així mateix, ha anunciat que demanarà una comissió d’investigació en Les Corts. “En el seu moment els grups que fan costat al Botánic no la van voler secundar, però és el moment de saber què passa amb els contractes d’aquest Govern de Puig”, ha assenyalat.

A més, la portaveu adjunta del GPP ha assenyalat que els populars presentaran una ampliació de denúncia en el jutjat 4, on està la causa i aportaran contractes de l’Ajuntament de Morella de l’època en la qual Ximo Puig era alcalde. “El GPP i el PPCV arribarà al final de l’assumpte que esguita a Ximo Puig”, ha conclòs.