Eva Ortiz demana a Puig que destine els 4 milions que costa l’increment d’alts càrrecs a pagar deute dels centres de menors

“Quatre milions per a amics i cotxes oficials i no per als quals més el necessiten és un atropellament”



El PP demanarà la convocatòria de tres diputacions permantentes perquè el Consell aclarisca si implantarà la taxa turística, d’on retallarà 1.500 milions i en quin punt estan les comissions bilaterals amb el Govern central



“Volem saber si Ximo Puig i Mónica Oltra estan d’acord a aprovar una taxa turística en la Comunitat i en quines condicions deixa aquest anunci al sector turístic



La secretària general del Partit Popular de Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha titllat de “barbaritat” que el Consell no destine els 4 milions de més que costarà l’increment d’alts càrrecs de la Generalitat a pagar el deute dels centres de menors, de les pimes o a pal·liar les deficiències sanitàries. “Quatre milions per a amics i cotxes oficials i no per als quals més ho necessiten és una barbaritat”.

Eva Ortiz s’ha pronunciat d’aquesta manera després de la celebració del Consell de Direcció del PPCV on ha denunciat que el Consell és “un govern que està de vacances contínuas, que tindrà al seu President, Ximo Puig, set mesos sense donar la cara davant els valencians i assistir a una Sessió de Control. És un atropellament i una falta de respecte als valencians”.

Per a la secretària general, “vista les diferències que estan havent-hi en el Govern ens fa pensar que serà una legislatura movidita” i mentre ells “s’enreden en lluites internes” les llistes d’espera en Sanitat segueixen sense publicar-se, coneixem el tancament de llits, s’acumulen els impagaments als centres de menors de forma escandalosa i veiem a un vicepresident primer (Rubén Martínez Dalmau) que vol implantar una taxa turística que podria en risc la supervivència del sector. “Volem saber si Ximo Puig i Mónica Oltra estan e acorde a aprovar una taxa turística en la Comunitat i en quines condicions deixa aquest anunci un sector líder a Espanya”.

A la vora del col·lapse econòmic

Així, ha assenyalat que pel que fa a la gestió econòmica, “estem a la vora del col·lapse, amb 4.000 milions d’impagaments a pimes, en política social i sanitària” i “encara no sabem d’on retallaran els 1.500 milions del pla d’ajust”.

Per això, el PP ha presentat tres peticions de Diputació permanent: una d’ella perquè Puig explique d’on retallarà aqueixos diners; una altra perquè Puig ens parle de les bilaterals que tenen oberta amb el Govern d’Espanya perquè no sabem en quin punt estan o si poden afectar lleis valencianes i una tercera sobre els centres de menors davant la gravetat de la situació.

Aquest Consell, té moltes ganes de pujar-li el pressupost als alts càrrecs. “No sabem que faran amb aqueixos 4.000 milions acumulats en deute, d’on retallaran aqueixos 1.500 milions però sí que sabem que han pogut pujar més de 4 milions d’euros el pressupost per a alts càrrecs”. Per això, ha afegit, hem presentat una PNL que demana limitar al màxim possible el nombre d’alts càrrecs davant “la barbaritat” de Puig.