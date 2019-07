Eva Ortiz denuncia la maniobra d’opacitat del Consell al no publicar els contractes de l’IVF amb l’empresa de la qual Puig és accionista

Connect on Linked in

“Els dies passen i ni Transparència publica els contractes ni el Consell facilita la informació sol·licitada pel Grup Popular. Aquest era el Consell que parlava de transparència”

Adverteix que “els intents de dilatar les explicacions no faran decaure al Grup Popular en la seua demanda d’explicacions”

“Oltra porta dues setmanes dient que Puig vol vindre a les Corts i és fals. S’amaga i envia a Illueca”

La secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, ha denunciat hui la “maniobra d’opacitat” del Consell del Botànic al no publicar els contractes de l’Institut Valencià de Finances (IVF) amb l’empresa que el president de la Generalitat, Ximo Puig, és accionista.

Eva Ortiz ha assenyalat que els dies passen “i ni Transparència publica els contractes que li demanem ni el Consell facilita al Grup Popular la documentació requerida. Aquest era el Consell que parlava de transparència i quan han vist que tenen un problema que afecta al President només tracten de donar llargues”.

La secretària general del PPCV ha afirmat que ha passat pràcticament un mes des que es coneguera la quitació per part de l’IVF a una empresa en la qual Puig és accionista i de la qual ha cobrat dividends “i en el Consell ningú mou fitxa”. “No ens creiem les bones paraules i intencions, perquè a la vista està que no són certes i que Puig no vol donar la cara”, ha afegit. Així, Eva Ortiz, ha advertit que “els intents del Consell de dilatar les explicacions no faran decaure al Grup Popular en la seua demanda d’explicacions. Seguirem amb aquest cas fins que se sàpia tota la veritat”.

La dirigent popular ha recordat que la portaveu del Consell, Mónica Oltra, “porta dues setmanes dient que Puig compareixerà en Les Corts quan se li sol·licite, però no és més que una basta mentida. El GPP ha demanat que vinga i en el seu lloc tracten de fer malabars perquè qui done la cara siga Manuel Illueca, responsable de l’IVF. Estem encantats que venja i esperem que ens aclarisca les coses, però no és suficient”, ha afegit.

Així mateix, Eva Ortiz ha preguntat a Puig i Oltra “què els sembla que una de les productores investigada per pactar preus per a un concurs d’À Punt i amb vincles amb familiars del President, continuen intentant optar a subvencions de diferents departaments de la Generalitat, com a Turisme”. “També ens agradaria saber l’opinió d’Oltra sobre la col·laboració de la exconsellera Montón amb un lobby que factura dos milions d’euros a l’any a farmacèutiques. No sembla molt ètic ni molt estètic donada la seua marxa i la seua responsabilitat de gestió en aquest sector com a consellera i com a ministra”.