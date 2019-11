Connect on Linked in

Eva Ortiz denuncia un possible frau en subvencions d’Economia a empreses dels germans de Puig per a contractar a joves

· Mes Mut Produccions i Comunicacions dels Ports van percebre en tres anys 111.853,36 € del programa Avalem Joves, però els contractes no es reflecteixen en els seus comptes anuals

· Inspecció de treball, en resposta al diputat del GPP Juan Carlos Caballero, informa que s’ha obert una investigació per cada empresa

· “Les empreses dels germans de Ximo Puig comencen a ser una maquinària d’aconseguir subvencions sense control per part del Govern que presideix el mateix Puig”

La secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha denunciat hui un possible frau en subvencions d’Economia a empreses dels germans de Puig per a contractar a joves. En concret les empreses dels germans del President de la Generalitat, Ximo Puig, van rebre en els exercicis 2016, 2017 i 2018 un total de 111.853,36 euros en subvencions del programa Avalem Joves, però aqueixes contractacions no apareixen reflectides en els seus comptes anuals.

Eva Ortiz ha explicat que el 17 abril 2019 el GPP va presentar una denúncia davant inspecció de treball de València contra les empreses dels germans del President Puig per a esclarir si havien delicte contra els drets dels treballadors, previst en el títol XV del Codi Penal. “La denúncia parteix d’unes subvencions concedides per la Conselleria d’Economia a través del programa Avalem Joves per al foment de l’ocupació i contractació de joves qualificats. L’ordre que sustenta aquestes subvencions és la 2/2016, de 20 març de Conselleria d’Economia. Segons l’article 4 d’aquesta ordre l’acció subvencionable era la contractació indefinida a jornada completa o parcial d’almenys 30 hores setmanals amb la corresponent reducció proporcional de la quantia de l’ajuda”.

La diputada ha assenyalat que les condicions a complir per a rebre la subvenció les regulen els articles 5 i 15 de l’ordre, que recullen que la contractació “ha d’efectuar-se amb posterioritat a la convocatòria de la subvencion; que la contractació supose un increment net de la plantilla mitjana dels treballadors; mantindre l’ocupació creada almenys 12 mesos i no disminuir la plantilla mitjana de trabajadotres en situació d’alta durant període de manteniment”.

Contractes

Amb aqueixes bases, Eva Ortiz ha explicat que Mes Mut Produccions SL va percebre en l’exercici 2017 una quantia de 9.907,80 euros, i el contracte era per a una mjuer. En l’exercici 2018 percep 18.544,68 euros per a un contracte per a un home. La portaveu adjunta del GPP ha explicat que són dades oficials de la GVA Oberta. “Entre els dos anys sumen 28.452,48 euros, però aquestes subvencions percebudes no coincideixen amb la plantilla que declara l’empresa en els seus comptes anuals”, ha assenyalat. En 2017 l’empresa especifica en els seus comptes anuals dos contractes d’home, fixos, un menys que en 2016 quan se suposa que havia contractat a una dona. “Ni es manté la plantilla neta ni es veu reflectida la contractació subvencionada d’una dona, per tant incompleix les bases de l’ordre”, ha explicat. Així mateix, en 2018 tampoc augmenta la plantilla en Mas Mut Produccions SL.

“En el cas de Comunicacións dels Ports SA és encara més greu”, ha manifestat Eva Ortiz. L’empresa percep en 2016, amb aquest programa, 9.172,80 euros i 7.338,34 euros. Són dos contractes, un d’home i un altre de dona. En l’exercici 2017 rep 9.907,80 euros i 7.926,34 euros per a dos contractes de dona i un d’home. En 2018 percep 19.574,94 euros i 19.574,94 euros per a dos contractes de dones. “Aquestes subvencions no coincideixen amb la plantilla que declara l’empresa en els seus comptes anuals”.

“En total entre les dues empreses haurien de tindre nou contractes més hui dia, però Mas Mut té un menys que en 2015 i Comunicacions dels Ports només augmenta un i hauria de tindre set. O han mentit en els comptes anuals o hi ha un frau de subvencions”, ha assenyalat la portaveu adjunta.

Eva Ortiz ha explicat que quan a l’abril de 2019 es va presentar la denúncia, el GPP no disposava dels comptes anuals de 2018, que ara sí que estan disponibles. Així, la portaveu adjunta ha anunciat que hi haurà una ampliació de denúncia en el jutjat 4 de València on s’aportarà la informació. A més, ha assenyalat que la inspecció de treball, en resposta al diputat del GPP Juan Carlos Caballero –qui va presentar la denúncia en nom del GPP- és que s’ha obert una investigació per cada empresa. “En aqueixa ampliació de denúncia posarem de manifest que entenem que hi ha frau en subvencions i delicte contra els drets dels treballadors”, ha indicat Eva Ortiz.

La diputada també ha anunciat que es registrarà un escrit dirigit a la Conselleria d’Economia en el qual es demanarà còpia íntegra “de la documentació que acredita les labors de control i comprovació de les subvencions. Volem saber si s’ha revisat, s’ha retornat els diners, s’ha sancionat. Tenim la intuïció que tampoc s’ha controlat les subvencions i parlem de quasi 112.000 euros i parlem de treballadors”.

“Les empreses dels germans de Ximo Puig comencen a ser una maquinària d’aconseguir subvencions sense control per part del Govern que presideix el mateix Puig. Hi ha moltes preguntes que ha de contestar el President de la Generalitat. Economia i educació han d’explicar i els grups que sustenten al Botánic tenen l’oportunitat d’aprovar la compareixença de Puig en la Junta de Síndics de demà”.