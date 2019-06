Eva Ortiz: “Les ajudes a familiars de Puig ja esguiten a quatre conselleries, a dues CC.AA i tenen a un alt càrrec del Consell a les portes del jutjat”

Print This Post

Justícia, Turisme, Educació i Presidència estan en el punt de mira per ofertes que ara s’investiguen en les que estaven les empreses dels germans de Puig

“En aquest cas es deuen moltes explicacions, i el primer que ha de parlar, davant el silenci de Puig, és el director de Política Lingüística que ja ha sigut citat pel jutjat”

“Aquesta és una història d’intrigues, empreses paral·leles, pactes en l’ombra i diners públics embrutats amb ardits que comprometen la gestió de Puig”

El secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) Eva Ortiz, ha assenyalat hui que les ajudes a les productores de la família del President de la Generalitat, Ximo Puig, ja impliquen quatre Conselleries: Justícia, Turisme, Educació i Presidència, a dues comunitats autònomes i ja compta amb el primer alt càrrec del Consell a punt de declarar en el jutjat.

Eva Ortiz s’ha referit d’aquesta manera a la recent citació del Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano per la concessió d’ajudes “poc clares” als germans del President.

La secretària general del PPCV ha recordat que es tracta d’unes ajudes “que estan en el punt de mira per haver rebut ofertes que ara s’investiguen i en les quals estaven de forma directa o indirecta els germans de Puig. “Estan en totes les salses”, ha afegit. Així, ha manifestat que en aquest cas “es deuen moltes explicacions, i el primer que ha de parlar, davant el silenci de Puig, és el director de Política Lingüística, mà dreta del conseller Marzà, que en breu entrarà en el jutjat per a explicar alguna cosa que Puig es nega a explicar”.

Eva Ortiz ha indicat que a més de les quatre conselleries, hi ha també dues comunitats autònomes implicades, ja que les empreses lligades a la família Puig van rebre ajudes tant de la Comunitat Valenciana com de la Generalitat de Catalunya. A més, hi ha cinc organismes públics que han denunciat o investiguen aquestes ajudes, entre ells diversos tribunals de Justícia o la cadena pública À Punt, que va haver de paralitzar una ajuda en detectar que van pactar preus, l’Agència Valenciana Antifrau o la Comissió Nacional de Mercats i Competència.

En aquest context, Eva Ortiz ha assenyalat que els empresaris de les productores de televisió excloses d’un concurs d’À Punt per pactar preus i investigades per Antifrau i la direcció general de Política Lingüística pel que sembla van intentar rebre ajudes de les conselleries de Justícia i Turisme a través d’una associació de veïns. “Aquesta és una història d’intrigues, empreses paral·leles, pactes en l’ombra i diners públics embrutats amb ardits que comprometen la gestió de Puig”, ha advertit.