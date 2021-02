Eva Ortiz: “No s’entén que Puig no responga en les Corts a qüestions sobre les subvencions dels seus germans”

Connect on Linked in

El Tribunal Suprem condemna a Antifrau a entregar la documentació al PP sobre les subvencions a l’empresa dels germans Puig

La secretària general del PPCV, Eva Ortiz, ha assenyalat que “no s’entén que Puig no responga en Les Corts a qüestions sobre les subvencions dels seus germans”.

Eva Ortiz ha assenyalat que “no entenem per què el president de la Generalitat no respon a qüestions que tenen veure directament amb els seus germans, el seu pare, el seu fill i els socis del seu germà. No entenc la covardia del president de no contestar i no eixir a explicar el que haja d’explicar quan se li pregunta en les Corts. Puig no fa front a res del que té a veure amb el seu germà. Si a mi em digueren el que va dir la testimoni en una entrevista i no fóra cert, hauria demandat i no tenim cap notícia sobre aquest tema”.

A més, la també portaveu adjunta del Grup Popular ha donat a conéixer una sentència del Tribunal Suprem fallant al seu favor perquè l’Agència Antifrau li entregue la documentació sol·licitada sobre les subvencions al valencià a les empreses dels germans Puig.

“En total el PP ha presentat 130 recursos per denegació de documentació que s’han agrupat en 70. Tots els procediments han resultat fins ara favorables al PP. En alguns s’han dictat condemnes contra el Consell per negar-se a entregar-les per ser un dret constitucional. En la resta, el Consell ha reconegut el dret després que el TSJCV els haguera requerit que donen aqueixa documentació i evitar així una condemna”, ha continuat.

Eva Ortiz ha indicat que “en l’Agència Antifrau hi ha cinc sol·licituds de documentació. Una la ja citada sobre les ajudes al valencià a les empreses del germà de Puig en les quals Antifrau ha sigut condemnada en costes a pagar 2.000 euros. Hem d’anar als tribunals perquè hi haja transparència. Altres dues sol·licituds sobre subvencions al món rural que tenen a veure amb les empreses de Puig. També ens han denegat l’accés a aqueixa documentació. La quarta és sobre gestió residencies de majors durant la pandèmia i una cinquena encara en termini sobre el funcionament de la policia local en un municipi de la Comunitat Valenciana. Quatre han sigut denegades i una d’elles guanyada en el Suprem”.

Respecte al pròxim ple, Ortiz ha explicat que la Junta de Síndics ha aprovat l’ordre del dia del pròxim ple en el qual es debatrà la creació d’una comissió d’investigació sobre les contractacions de la Generalitat durant el covid per l’abús de la utilització dels procediments d’emergència que ha portat a situacions irregulars. També hi haurà preguntes al Consell sobre els hospitals de campanya i les vacunacions en residències i ha mostrat la seua disconformitat al fet que no es puguen incorporar en el ple interpel·lacions”.