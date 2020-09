Eva Ortiz portaveu adjunta del PP en Les Corts : “L’última estocada que el Botànic pot donar als cinc milions de valencians és pujar-los els impostos”

Connect on Linked in

“La gent ho està passant malament, hi ha famílies que no arriben a final de mes. Han tancat 11.000 empreses, la qual cosa suposa 100 drames diaris”

“Cal reforçar la Sanitat: El 86% dels metges d’Atenció Primària no té mitjans per a fer teleconsultas i el 45% diu que no s’ha contractat a ningú en el seu centre de salut. La situació és insostenible”

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha afirmat hui que “l’última estocada que el Botànic pot donar als cinc milions de valencians és pujar-los els impostos”.

Eva Ortiz s’ha pronunciat així en la seua intervenció en el debat de les propostes de resolució al Debat de Política General. La diputada ha recordat que el dilluns la Síndica del GPP, Isabel Bonig, “va fer una proposta clara i directa al President, però no va obtindre una resposta i és molt senzill. Dir sí o no a cinc eixos -sanitat, educació, economia i rebaixa d’impostos, reduir estructura política de l’administració i serveis socials- i a tres reivindicacions al Govern d’Espanya –canviar el finançament autonòmic, pensions i prorrogar els ERTEs-. “Sí o no, de moment no ens han dit res, i es pot parlar de qualsevol cosa. D’ací podem eixir amb un inici de diàleg per als pressupostos”, ha assenyalat.

Eva Ortiz ha assenyalat que en la seua proposta de resolució el PPCV continua reivindicant els test massius, “però el Botànic s’ha negat i fins i tot ho han prohibit a ajuntaments com Torrevieja, al qual finalment li han donat la raó els tribunals”. “Volem també que es reforce la porta d’entrada a la Sanitat: hui dia el 86% dels metges d’Atenció Primària no té mitjans per a fer teleconsultas i el 45% diu que no s’ha contractat a ningú en el seu centre de salut. La situació és insostenible. I segueixen sense desbloquejar la situació dels MIR”, ha criticat.

“En Educació també hi ha un problema. Han passat de demanar la infermeria escolar a prohibir-la i ni els pares ni els professors entenen que el Consell per estalviar-se 58 milions d’euros pose en risc la salut de quasi 800.000 alumnes”, ha explicat.

“A més, la situació de les residències és vergonyosa. Sis de cada deu majors de les residències no va ser derivat a un hospital. Solos, abandonats, sense atenció hospitalària davant la preocupació dels seus familiars, mentre el 85% dels llits d’hospitals privats continuaven buides i a la seua disposició”, ha relatat.

Eva Ortiz ha indicat que si l’ocorregut en Sanitat, Educació o residències és greu “per falta de gestió”, “encara és més greu enganyar als que estan vivint una situació laboral i econòmica desesperada”. Sobre aquest tema, ha recordat que el Consell va anunciar ajudes per a autònoms “i de nou ens van enganyar a tots. I dues vegades. La primera quan van deixar sense ajudes a dues de cada tres autònoms que les van demanar i la segona, quan a aqueix autònom al qual sí que li la van concedir el deixen a l’estacada per falta de fons”.

Així, la portaveu adjunta ha assenyalat que la valenciana és la quarta CCAA on han tancat més empreses (darrere de Catalunya, Andalusia i Madrid): durant la pandèmia, quasi 11.000, “la qual cosa significa 100 drames diaris”.

“Ací fora la gent ho està passant malament, hi ha famílies que no arriben a final de mes i el pitjor que pot fer ara el Govern valencià és pujar els impostos. El que cal fer és just el contrari, protegir a les famílies valencianes i no pujar impostos”, ha conclòs.