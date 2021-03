Eva Ortiz pregunta “què hi haurà” en els expedients dels germans Puig perquè Antifrau “es negue a facilitar-los”

Connect on Linked in

“El PSPV, en el súmmum del cinisme, ha passat d’atacar al PPCV a demanar a Antifrau els mateixos expedients. Volen estar previnguts pel que puga eixir”

El GPP continuarà demanant tota la documentació pertinent per a saber què s’ha fet amb els diners dels valencians

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha preguntat hui “què hi haurà en els expedients dels germans del President Puig perquè l’Agència Antifrau es negue a entregar-los” i ha afirmat que des del GPP “continuarem demanant tota la documentació pertinent per a saber què s’ha fet amb els diners dels valencians”.

“Aquest és un tema de recorregut, que ha passat ja per diverses fases. Una primera on el PSPV negava que hi haguera alguna cosa, una segona amb pronunciament dels tribunals a favor del PPCV perquè se’ns donara informació, i una tercera on els socialistes estan més que nerviosos i en la qual l’Agència Antifrau està obstinada a intentar limitar el treball dels diputats”, ha assenyalat la diputada adjunta.

Sobre aquest tema, Eva Ortiz ha assenyalat que el PSPV, “en el súmmum del cinisme, ha passat d’acusar el PPCV d’atacar a l’Agència Antifrau a demanar els mateixos expedients sobre els germans del President. Volen estar previnguts pel que puga eixir. En el propi PSPV tenen la mosca darrere de l’orella amb les subvencions al clan dels germans”, ha afegit. “A què tenen por?”, ha preguntat la diputada. “Si ho tenen tot clar, que entreguen els papers, i si no, que ho porten als tribunals”.

La dirigent popular ha recordat, així mateix, que Francis Puig, germà del President, “està imputat” i que la investigació “afecta a diverses Conselleries del Govern que presideix el seu germà”. “Els contractes pels quals estan sent investigats els germans Puig han sigut realitzats pel Consell i és el principal partit del Consell el que ara els sol·licita. És tot un absurd i un contrasentit”.

“En aquesta història sembla que ningú es fia de ningú”, ha assenyalat Eva Ortiz. “Si el PSPV ho tinguera tot tan clar, trauria l’expedient i acabaria amb aquesta història. Només la desconfiança i la possible traïció per part dels seus companys de Govern explicaria l’angoixa del PSPV”. “A la història del càrtel i dels germans només els faltava la de les traïcions palatines botàniques i els regnes de Taifes”, ha conclòs.