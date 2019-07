Eva Ortiz: “Puig desafia la llei, fuig de les Corts i es burla dels valencians al no donar explicacions sobre la quitació a una empresa de la qual és accionista”

Connect on Linked in

· El President “planta” als valencians i evita comparéixer en la Diputació Permanent per a explicar els secrets d’una operació tutelada per ell i avalada pel Consell que li beneficia

· El PPCV li insta que “rectifique, reconsidere la seua fugida i done la cara com President” perquè “el cercle es tanca i no està per damunt del bé i del mal”

· “Volem que diga alt i clar si ha vingut al Consell per a fer negoci” i recorda que ha mentit en la seua declaració de béns

La secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha assenyalat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “desafia a la llei i a la Justícia, fuig de les Corts i es burla dels valencians al no donar explicacions sobre la quitació a una empresa de la qual és accionista”.

Eva Ortiz s’ha referit d’aquesta manera al “plante” que el President li ha fet a tots els valencians en eludir la seua responsabilitat i la seua obligació de ser exemplar en l’exercici de les seues funcions i no comparéixer en la pròxima Diputació Permanent del 23 de juliol. “Puig no està a l’altura del càrrec que ocupa”, ha assenyalat. “Ha demostrat que el Codi de Bon Govern del Consell és paper mullat no solament per no haver-se abstingut sinó perquè va dir que els membres del Consell anteposarien anar a les Corts a la seua agenda, i ara és el primer a amagar el cap davall de l’ala”.

La també portaveu adjunta del GPP ha assenyalat que Puig “es cree per damunt del bé i del malament, amb una immunitat que no tenen la resta de valencians per a saltar-se el codi de Bon Govern i la llei d’Incompatibilitats del Consell i permetre una operació a una empresa en la qual té 177.000 euros en accions”.

“Volem que el senyor Puig vinga a donar explicacions i ens diga alt i clar si ha vingut al Consell per a fer negoci” ja que des que és President s’ha vist esguitat per operacions “poc clares” que sumisquen ja més de 2,5 milions d’euros entre la quitació de l’IVF i les ajudes a les productores de la seua família, dues causes que ja afecten dues comunitats autònomes i sis organismes, entre ells l’Agència Valenciana Antifrau, la Comissió de Mercat i Competència, l’IVF, A Punt o diverses conselleries. Eva Ortiz ha recordat, així mateix, que Puig està obligat a presentar una declaració de béns i interessos i a mantindre-la actualitzada en cas que es produïsquen variacions en les accions o participacions que posseïsca, alguna cosa que no ha fet, per la qual cosa ha afirmat que “esmente en la seua declaració”.

Davant aquesta situació, Eva Ortiz ha reclamat a Puig que “rectifique, reconsidere la seua fugida i done la cara com President” perquè “el cercle es tanca” i cada vegada hi ha més indicis de la seua possible participació en una actuació que li beneficiava directament.

Al mateix temps ha sol·licitat a tots els membres del Consell que “siguen valents” i facen complir la llei per damunt de la ideologia i activen el mecanisme sancionador contra el President de la Generalitat per no haver-se abstingut de la votació del Decret de l’IVF i per mentir en la seua declaració de béns.

“Amb una mà li perdona un deute milionari a una empresa en la qual té participacions i amb l’altra els cobra als més necessitats de la Comunitat un 2% pels diners que han de demanar per a sobreviure davant els retards del Consell”, ha assenyalat.

La secretària general ha recordat que “Puig percep dividends del periòdic del qual no solament té accions, sinó al qual a més es rega amb publicitat des de la Generalitat i especialment des de Presidència” i, pel que sembla només en set anys les seues accions s’han revaloritzat de manera considerable.