Eva Ortiz: “Puig porta sis mesos sense donar explicacions sobre els seus assumptes particulars i els de la seua família”

La secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha criticat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “porte sis mesos sense donar explicacions en Les Corts sobre els seus assumptes particulars i els de la seua família”, i ha afegit que cada dia que passa callat “és una burla a tots els valencians indigna d’un President”.

Eva Ortiz ha assenyalat que és urgent que Puig “done explicacions sobre la falsa entrevista de ‘The Guardian’. El propi mitjà ha desmentit al President. Aquest tema és escandalós i un escaló més en les relacions mediàtiques que anem coneixent del President i de les quals sempre ix beneficiat ell o el seu entorn familiar”. “Ja està bé d’estar amagat, és millor que Puig done comptes en Les Corts al fet que les haja de donar en els tribunals”, ha afegit.

La secretària general del PPCV ha acusat els socis de Puig en el Botànic de “ser còmplices de l’opacitat del cap del Consell” en permetre que no done explicacions en Les Corts. “Estan convençuts que els seus escàndols, els dels uns i els altres, escamparan amb el pas del temps i per això no volen que hi haja activitat en Les Corts fins a febrer. En el pitjor dels casos podríem estar 70 dies sense que el President done la cara, encara que des del PPCV no decaurem en la nostra obstinació en què done explicacions”, ha afegit.

Eva Ortiz ha assenyalat que “no volem un President que mentisca i es burle dels valencians contínuament. Comencem a estar farts de tantes mentides, opacitat i abús per part de Puig. Es dedica a menysprear a l’oposició, crispant i atacant només per a no donar explicacions i fugir sobre un tema que pot constituir fins i tot un delicte de possible suborn i prevaricació. Ha d’explicar què va mentir en les Corts sobre aquesta falsa entrevista, quants diners públics més destina a l’autobombo, perquè l’affaire amb ‘The Guardian’ només sembla ser la punta de l’iceberg. Què més oculten en el tracte amb mitjans de comunicació?”.

Eva Ortiz ha recordat que Puig “no pot continuar fent plantes a tots els valencians en eludir la seua responsabilitat i la seua obligació de ser exemplar en l’exercici de les seues funcions”. “La relació de Puig amb els mitjans de comunicació ja és clamorosa: primer per la quitació de 1,3 milions per part de l’IVF a l’empresa mediàtica de la qual és accionista per a la seua venda, després les subvencions milionàries percebudes per les empreses dels seus germans i amics i ara pels pagaments de falses entrevistes en mitjans internacionals”.