Eva Ortiz sobre la trama Puig: “Ja sabem per què no vol donar explicacions”

La portaveu adjunta del grup Popular en les Corts, Eva Ortiz, ha afirmat hui, després de les últimes revelacions conegudes sobre el cas de les subvencions públiques a germans del President de la Generalitat, Ximo Puig, que “ja sabem per què no vol donar explicacions”.

“Cada dia sembla més clar que aquesta operació va començar a gestar-se molt abans que Puig arribara a la Presidència de la Generalitat, i les declaracions vergonzas que hem llegit hui de membres de les empreses dient que s’anaven a folrar’ quan Puig fóra President així ho indiquen”, ha explicat en relació a les últimes informacions.

“Ens sorprén que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no aprofitara la seua visita d’ahir a Castelló on va començar tot per a donar explicacions sobre la Trama Puig” i per contra “blanquejara una situació que ja ha traspassat tots els límits. Sánchez amb la seua actuació d’ahir està recolzat una actuació que està sent investigada pels tribunals”.

“Coneixem més de la Trama dels germans Puig a través de les citacions de la Fiscalia, del jutjat, de les denúncies creuades, de les portades i de les declaracions judicials que a través del President”, ha denunciat Eva Ortiz.

Eva Ortiz ha criticat que els socialistes “no estan per damunt del bé i del mal” i “no tenen immunitat per a fer el que vulguen quan vulguen sense donar explicacions” que és el que està passant en aquest cas. “Mires on mires, quan els assumptes es compliquen i entren en els jutjats, el PSOE actua de la mateixa manera: huída cap avant però agarrats al càrrec”.

Així, ha assenyalat que les declaracions que hem conegut hui són un “escàndol nacional”. “L’assumpte se li posa a Puig cada dia més lleig, i la seua obstinació a no donar explicacions no l’ajuda en absolut”, ha manifestat la dirigent popular. “Si no té res a ocultar, que isca a donar la cara”, ha assenyalat.