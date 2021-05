Eva Sanchis s’acomiada com a alcaldessa de Godella després de set anys en el càrrec

Print This Post

La representant de Compromís dimiteix en el ple celebrat ahir per a fer efectiu el pacte de govern entre Compromís, PSOE i Unides Podem-EU

Eva Sanchis es va acomiadar ahir com a alcaldessa de Godella al dimitir en el càrrec durant la sessió ordinària del ple celebrat a l’Ajuntament. La representant de Compromís cedeix el testimoni a Teresa Bueso, del PSOE, que prendrà possessió del càrrec en els pròxims dies.

Sanchis, després de set anys com a primera edil, ha posat el punt i final a la seua etapa com a alcaldessa després de fer efectiu el pacte de govern signat per Compromís, PSPV-PSOE i Unides Podem-EU fa dos anys en l’inici de legislatura.

La representant de Compromís, a més, en el ple que se celebrarà al juny dimitirà també com a regidora i donarà per finalitzada la seua etapa política en el Consistori de Godella després de 14 anys.

Durant la seua intervenció en la cita d’ahir, Sanchis va mostrar el seu agraïment a totes les persones que li han acompanyat durant els últims anys en un emotiu discurs de comiat, en el qual va defensar la labor pública dels representants polítics.

Abans del comiat, Tatiana Prades, regidora de Compromís, i Teresa Bueso, pròxima alcaldessa i regidora de PSPV-PSOE, van dedicar unes emocionants paraules a Eva Sanchis pel seu treball i dedicació durant tots estos anys com a regidora, primer, i alcaldessa, més tard.