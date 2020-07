Evacuació d’un veí per la finestra de sa casa

Connect on Linked in

(L’Alcúdia, 23-07-20) Ahir de vesprada es va fer una actuació conjunta de Policia Local, Samu i Bombers, per tal d’evacuar un veí de l’Alcúdia de sa casa. Va ser necessària l’ajuda dels bombers donat que l’home tenia una lesió a l’esquena i no era aconsellable abaixar-lo per l’escala.

Sobre les 6.30 de la vesprada es va rebre una telefonada al número d’emergències 112, a la qual un veí de l’Alcúdia, de 56 anys, demanava ajuda per un episodi de dolor sobtat i molt intens en l’esquena, que l’inhabilitava per a fer qualsevol moviment. El demandant acabava d’arribar a casa després de fer el seu torn de treball.

Al lloc dels fets es van desplaçar una ambulància de Suport Vital Bàsic, una ambulància medicalitzada del Samu, una patrulla de la Policia Local i un vehicle turisme i un camió amb escala del consorci de Bombers.

Els primers a personar-se a l’habitatge van ser els sanitaris, que van comprovar que el pacient sofria un engarrotament de les vèrtebres, motiu pel qual no es podia doblegar i quant a penes menejar i, per tant, no es podia abaixar per les escales ni en l’ascensor. Era necessària l’actuació dels bombers per tal de traure’l per la finestra del segon pis.

Una patrulla de la Policia Local de l’Alcúdia, es va personar immediatament a l’habitatge i va procedir a localitzar als propietaris de 3 vehicles aparcats davant el portal perquè els retiraren i aixífer lloc al camió dels bombers, També van tallar la circulació d’un tram de l’Avinguda Antoni Almela.

L’operació d’evacuació va ser molt ràpida, a les 19:15 hores el veí ja estava dins de l’ambulància del Samu, camí de l’Hospital de a Ribera i a les 19:45 s’havia retirat tot l’operatiu i tornava a circular el trànsit per l’avinguda.