Evencio Tortajada presenta el seu nou lliure ‘Moments, silencis i soledats’ a Torrent

La sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent va acollir divendres passat, 2 de juliol, la presentació de ‘Moments, silencis i soledats’, l’última obra de l’escriptor Evencio Tortajada

La regidora de l’àrea de Cultura, Susi Ferrer, va ser l’encarregada de donar la benvinguda i en la seua intervenció es va dirigir a Evencio per a agrair-li el seu treball i felicitar-lo per presentar el seu nou llibre “un any després del que es preveu, però per fi el fas ací, a la teua casa que és Torrent”, recordant als assistents que “amb aquest s’inicia un mes carregat de Cultura a Torrent”.



Alfred Costa, director d’À Punt i exconcejal de Cultura, encarregat de presentar ‘Moments, silencis i soledats’, també va voler dedicar unes paraules de reconeixement a Evencio i destacar alguns dels secrets amagats entre les pàgines de la seua obra.

L’escriptor va dedicar unes paraules als col·laboradors del llibre i al públic present, en les quals va agrair la seua assistència, el seu suport i afecte. També va anunciar la seua intenció de cedir 100 exemplars de l’obra perquè foren traslladats a les instal·lacions penitenciàries de Picassent, “perquè els presos troben en les seues pàgines la llibertat que els falta”.

Finalment, l’alcalde Jesús Ros va dedicar unes paraules a l’escriptor: “És un plaer que hui pugues estar ací presentant la teua nova obra, un llibre de poemes que he tingut la sort de llegir i que recomane a tothom. És un orgull poder comptar amb un poeta com tu en aquesta ciutat”.

Prèviament als discursos, Patricia Cuenca, presidenta de Torrent de Paraules, va delectar al públic llegint una sèrie de poemes del llibre. Per part seua, el quintet d’entenimentada “Cómpasis” del Conservatori Professional de Música de Torrent -format per Rocío Miñana, Inés Albert, Irene Juan, Yoel Miñana i Mar Blasco-, va captivar al públic amb un repertori variat, amb les obres Fugida i Misteri i Canto d’Octubre, de Ástor Piazzolla; Els pescadors de perles, de George Bizet; i La Cumparsita, de Gerardo Matos.