Exhibició de Circ en el Mercat de Cullera

El circ pren el Mercat de Cullera

Si has passat pel Mercat de Cullera en Nadal, de segur no has pogut evitar acostar-te als jardins per veure de prop les activitats entorn del circ de les tots estem gaudint.



Especialistes arribats de tot el món fan les delícies dels més menuts que arriben als racons dels Jardins del Mercat per tal de meravellar-se amb totes les activitats

Durant cada dia de Nadal, tot aquell que s’aprope als Jardins del Mercat de Cullera, tindrà la possibilitat de veure actuacions d’allò més interessants com ara, actuacions de circ, acròbates malabars inclòs de poesia a la carta