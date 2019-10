Exhibició de Raspall a càrrec de l’Escola de Club de Pilota Valenciana d’Alzira

Print This Post

Amb motiu del 50 Aniversari de la Falla Av. Josep Pau, la comissió va organitzar el diumenge 29 pel matí una EXHIBICIÓ DE RASPALL al carrer Vara de Rei de la nostra ciutat, a càrrec de l’Escola del CLUB DE PILOTA VALENCIANA D’ALZIRA. Sis conjunts de l’escola s’enfrontaren entre ells en una jornada de convivència i germanor entre els fallers i falleres de la veterana falla alzirenya i les famílies i els jugadors del Club de Pilota alzireny.

La jornada va concloure amb unes paelles al carrer elaborades a la comissió, que com cada any posen el colofó a la festivitat de la Mare de Déu del Lluch, d’especial arrelament a la barriada on s’ubica la nostra comissió.

Els Presidents, Francisco José Tudela Gamero (infantil) i Vicent Jordán Sarió (major), acompanyaren a les Falleres Majors: Natàlia Cediel Cebrián i Clara Pérez Francés, en el lliurament d’unes medalles a la participació i una placa d’agraïment al Club on es fa constar la labor formativa i la potenciació de les nostres tradicions culturals més fondes, com és la divulgació i la defensa de l’esport valencià més tradicional.

Es reprenen així les activitats del 50 Aniversari de la Falla Av. Josep Pau amb el lema: 50 Anys de Falla, Mig segle de Somnis Complits, que seguiran del 30 d’octubre al 8 de novembre amb una exposició de pintura contemporània a càrrec de l’artista, natural de Benimodo i resident en l’Alcúdia, Rafael Martínez Primo, amb el lema: Rostres i Traços, unida a una exposició retrospectiva dels 50 Anys de la Falla Av. Josep Pau.