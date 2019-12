Èxit de la campanya ‘Amo format, gos educat’

Connect on Linked in

La campanya realitzada des de la Regidoria de Serveis Urbans i la Regidoria de Sanitat per conscienciar i educar als amos dels gossos ha sigut tot un èxit.

Esta campanya ha pretès que els propietaris de mascotes agafen consciència de la necessitat d’arreplegar els excrements de les seues mascotes de la via pública, així com col·laborar en la neteja utilitzant una botella amb desinfectant natural, compost d’aigua i vinagre per tal d’eliminar l’olor d’orí.

S’ha repartit per diferents zones de la ciutat ossos de plàstic amb bosses i botelletes amb aigua i vinagre. A més, una educadora ambiental ha estat facilitat tota la informació necessària a totes aquelles persones que s’han acostat fins el mostrador per rebre les pautes necessàries per col·laborar a mantindre neta la ciutat. La campanya s’ha realitzat al mercat ambulat dels dimecres, al carrer Major Santa Caterina, la zona de Benito Pérez Galdós i l’avinguda Sants Patrons, a la plaça Major i als parcs de l’Alquenència i Pere Crespí.



Tant Fernando Pascual com Gemma Alós, regidors de Serveis Urbans i Sanitat, respectivament, han destacat l’èxit d’esta campanya. Fernando Pascual ha manifestat la seua continuïtat: “Seguirem treballant en 2020 per conscienciar als amos de mascotes a que col·laboren per tal de minimitzar la brutícia als carrers, places i els recintes canins d’Alzira. Hem d’aconseguir entre totes i tots una ciutat més neta”. Pe la seua banda la regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha assenyalat que “Alzira és una ciutat que estima els animals, i per tant hem de demostrar-ho. Som nosaltres els responsables de les nostres mascotes i cal implicar-se i ajudar a no ocasionar molèsties als ciutadans que no tenen gossos, fomentant així el respecte mutu i la bona convivència a la nostra ciutat”.